Πόλεμος στο Ισραήλ: «Σκοτώσαμε τρομοκράτες στην Τζενίν» λέει το IDF – Απειλητικό βίντεο με τα τούνελ της Γάζας από την Ισλαμική Τζιχάντ

Τεταμένη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Ο πόλεμος να συνεχίζεται για 16η μέρα και έχει ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση για την χερσαία επιχείρηση του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο ισραηλινός στρατός – IDF ανακοίνωσε σήμερα ότι σκότωσε σε αεροπορική επιδρομή «τρομοκράτες» που κρύβονταν σε υπόγειο του τεμένους αλ Άνσαρ στη Τζενίν, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. «Ο στρατός διεξήγαγε αεροπορική επίθεση εναντίον ενός συγκροτήματος των τρομοκρατών που ανήκε σε μέλη της Χαμάς και της Ισλαμικού Τζιχάντ, που ευθύνονται για πολλές τρομοκρατικές επιθέσεις τους τελευταίους μήνες και τα οποία οργάνωναν νέα, επικείμενη τρομοκρατική επίθεση», σημείωσε ο ισραηλινός στρατός σε ανακοίνωσή του.

Ο Μαχμούντ αλ Σάαντι, διευθυντής της Ερυθράς Ημισελήνου στη Τζενίν δήλωσε ότι ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και τρεις ακόμη τραυματίστηκαν από το πλήγμα.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, ο οποίος διεξήγαγε την επιχείρηση σε συνεργασία με την υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας του Ισραήλ, τη Σιν Μπετ, το τέμενος χρησιμοποιούνταν ως «κέντρο διοίκησης για τον σχεδιασμό επιθέσεων» και «βάση για τη διεξαγωγή τους».

Αυτός ο «τρομοκρατικός πυρήνας» είχε οργανώσει, όπως ανέφερε ο στρατός, επίθεση με εκρηκτικό μηχανισμό στις 14 Οκτωβρίου κοντά στον φράκτη που χωρίζει το Ισραήλ από τη Δυτική Όχθη, χωρίς να υπάρξουν θύματα.

Το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας από την πλευρά του ανακοίνωσε ότι δύο άνδρες σκοτώθηκαν σε επίθεση στη Τζενίν. Αλλού στη Δυτική Όχθη ένας Παλαιστίνιος έχασε τη ζωή του σε στρατιωτική επιδρομή στη Ναμπλούς και ένας ακόμη σκοτώθηκε στην Τούμπας, πρόσθεσε το υπουργείο.

🇵🇸 : According to AlJazeera, Multiple deaths have been reported, as well as several injuries in an #Israeli airstrike on Al Ansar mosque in #Jenin refuge camp in the West Bank. pic.twitter.com/nQ525w9AIE

— Zaid Ahmd  (@realzaidzayn) October 22, 2023