Πόλεμος στο Ισραήλ: «Ο θάνατος ήταν ευλογία, θα μπορούσε να είναι όμηρος στη Γάζα» – Συγκλονίζει ο πατέρας 8χρονης που σκοτώθηκε από τη Χαμάς

Σπαρακτικά είναι τα λόγια ενός πατέρα από το Ισραήλ, ο οποίος έχασε την 8χρονη κόρη του, όταν η Χαμάς εισέβαλε στο κιμπούτς Μπέρι κοντά στη Λωρίδα της Γάζας. Όπως λέει με δάκρυα στα μάτια, «ο θάνατος ήταν μια ευλογία» καθώς ο ίδιος θεωρούσε χειρότερο το σενάριο η κόρη του, Έμιλυ, να είχε απαχθεί και να βρισκόταν μόνη της στη Γάζα.

Ο Τομ Χαντ μετακόμισε στο κιμπούτς πριν από 30 χρόνια, ως εθελοντής, σχεδιάζοντας να μείνει μερικούς μήνες και δεν έφυγε ποτέ. Όταν η σύζυγός του πέθανε από καρκίνο πριν από μερικά χρόνια, αυτός και η κόρη του, Έμιλυ, ζούσαν στο κιμπούτς.

Το βράδυ της περασμένης Παρασκευής, η Έμιλυ πήγε στο σπίτι της φίλης της για ύπνο. «Περνούσαν ένα κοριτσίστικο βράδυ», είπε ο Χαντ στο CNN. Όταν οι σειρήνες σταμάτησαν στις 6:30 το Σάββατο, ο Χαντ δεν ανησυχούσε ιδιαίτερα. Οι συναγερμοί δεν είναι ασυνήθιστοι στα κιμπούτς. Η Έμιλι κοιμόταν στο σπίτι μιας φίλης και ήταν σίγουρος ότι και τα δύο παιδιά θα ήταν ασφαλή.

«Μέχρι που άκουσα τους πυροβολισμούς. Και ήταν ήδη πολύ αργά. Αν ήξερα… θα μπορούσα να είχα τρέξει, να την είχα πάρει, να είχα την φίλη της, να είχα τη μητέρα, να τους έφερνα πίσω εκεί που βρισκόμουν εγώ. Αλλά όταν συνειδητοποίησα τι συνέβαινε, ήταν ήδη πολύ αργά», λέει.

Δεν μπόρεσε να έρθει σε επαφή μαζί τους και δεν μπορούσε να βγει έξω, επειδή το κιμπούτς είχε κατακλυστεί από βαριά οπλισμένους μαχητές της Χαμάς. «Έπρεπε να σκεφτώ την Έμιλυ. Έχασε ήδη τη μητέρα της, δεν μπορούσα να διακινδυνεύσω να χάσει και τον πατέρα της», αναφέρει.

