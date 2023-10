Πόλεμος στο Ισραήλ: O στρατός απομακρύνει κατοίκους από οικισμούς κοντά στα σύνορα με τη Γάζα

Ο στρατός του Ισραήλ εκκενώνει ισραηλινούς οικισμούς στην περιοχή των συνόρων με τη Γάζα, μετά την επίθεση της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο εκπρόσωπός του.

Χιλιάδες άνθρωποι θα μεταφερθούν σε άλλα σημεία του Ισραήλ, δήλωσε ο εκπρόσωπος του στρατού Ρίτσαρντ Χεχτ. Ο στρατός κήρυξε απαγορευμένη ζώνη την περιοχή γύρω από την παράκτια λωρίδα. Υπάρχουν ακόμα οκτώ σημεία στο νότιο Ισραήλ όπου ο στρατός κάνει έρευνες για πιθανούς επιτιθέμενους, δήλωσε ο Χεχτ. Ο φράκτης στη Λωρίδα της Γάζας παραβιάστηκε σε 29 σημεία, τα οποία τώρα ελέγχονται.

Περίπου 300 Ισραηλινοί σκοτώθηκαν, σύμφωνα με αναφορές, στη μεγάλης κλίμακας επίθεση που εξαπέλυσε η Χαμάς χθες. Περίπου 1.600 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Πολλοί Ισραηλινοί κρατούνται ως όμηροι στη Γάζα, συμπεριλαμβανομένων γυναικών, παιδιών και ηλικιωμένων. Ο ισραηλινός στρατός δεν είναι σε θέση να δώσει συγκεκριμένους αριθμούς έως τώρα.

«Θα στείλουμε μια πολύ σκληρή απάντηση στη Χαμάς μετά από αυτήν την απάνθρωπη επίθεση», δήλωσε ο εκπρόσωπος του στρατού. «Είναι ένα τρομερό πρωινό».

Ο Χεχτ δήλωσε ότι θα δοθούν οδηγίες στον πληθυσμό της Γάζας πριν από τις επιθέσεις σε στόχους της Χαμάς για να «αποφευχθούν οι παράπλευρες απώλειες». Ωστόσο δεν θα υπάρξει εκκένωση, δήλωσε. «Θα τους πούμε να πάνε βόρεια, να πάνε νότια, να πάνε ανατολικά». Αναφορικά με πιθανή χερσαία επίθεση, ο εκπρόσωπος δήλωσε ότι όλες οι επιλογές είναι στο τραπέζι. Τα συνοριακά περάσματα στη Γάζα καταστράφηκαν από τη Χαμάς, δήλωσε. «Δεν βιαζόμαστε να τα ξανοίξουμε».

#BREAKING Israel aims to evacuate residents around Gaza within 24 hours: army pic.twitter.com/ZXFkjpQ3to

Ισραηλινοί πεζοναύτες απέτρεψαν επίθεση Παλαιστίνιων μαχητών

Ισραηλινοί πεζοναύτες απέτρεψαν σήμερα νέα επίθεση από πέντε Παλαιστίνιους μαχητές από τη Λωρίδα της Γάζας στο ισραηλινό έδαφος, σύμφωνα με εκπρόσωπο του στρατού.

«Πεζοναύτες των IDF (ισραηλινών δυνάμεων άμυνας) εντόπισαν πέντε τρομοκράτες που κρύβονταν στην περιοχή της Ακτής Ζικίμ σε ισραηλινό έδαφος», ανέφερε εκπρόσωπος των IDF. Οι IDF στόχευσαν τους τρομοκράτες και απέτρεψαν διείσδυση σε περιοχές αμάχων, πρόσθεσε ο ίδιος. Το ισραηλινό ραδιόφωνο μετέδωσε ότι τα πρόσωπα αυτά σκοτώθηκαν, κάτι που δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει ο εκπρόσωπος.

The Israeli Navy says it killed five Palestinian terrorists hiding on the Zikim beach pic.twitter.com/kKNh3Tfq9s

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 8, 2023