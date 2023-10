Πόλεμος στο Ισραήλ: Εκκενώνονται 14 ακόμη κοινότητες στα βόρεια της χώρας

Οι αρχές του Ισραήλ πρόσθεσαν 14 κοινότητες στο σχέδιο εκκένωσης του βόρειου τμήματος της χώρας, σύμφωνα με σημερινή κοινή ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας και του στρατού.

Οι κοινότητες που περιλαμβάνονται στο σχέδιο, που έχει την έγκριση του Ισραηλινού υπουργού Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ, βρίσκονται κοντά στη μεθόριο με τη Συρία και τον Λίβανο.

🇮🇱🇱🇧🇵🇸⚡️ Israeli Defense Minister Yoav Gallant has reportedly approved the evacuation of an additional 14 communities in Israel’s north as Iran-backed Hezbollah terrorists intensify their attacks on soldiers and civilians.

