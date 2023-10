Πόλεμος στο Ισραήλ: Χερσαίες δυνάμεις μπήκαν την νύχτα με άρματα μάχης στην βόρεια Γάζα – Βίντεο

Με κομμένη την ανάσα ολόκληρος ο πλανήτης παρακολουθεί τις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή, καθώς λίγες ώρες μετά το διάγγελμα Νετανιάχου ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε πως κατά τη διάρκεια της νύχτας πραγματοποίησε χερσαία εισβολή σε συγκεκριμένους στόχους στη Λωρίδα της Γάζας.

Τη νύχτα ισραηλινές χερσαίες δυνάμεις πραγματοποίησαν «σχετικά μεγάλη εισβολή στη Λωρίδα της Γάζας», τη μεγαλύτερη από όσες είχε πραγματοποιήσει στο παρελθόν.

Oι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) επιβεβαίωσαν ότι πραγματοποίησαν επιχείρηση στη βόρεια Γάζα «στο πλαίσιο προετοιμασίας για τα επόμενα στάδια μάχης».

Τα άρματα μάχης και το πεζικό των IDF «χτύπησαν πολυάριθμους πυρήνες τρομοκρατών, υποδομές και θέσεις εκτόξευσης αντιαρματικών πυραύλων», έγραψε στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης X.

Στο βίντεο από τη νυκτερινή επιχείρηση που έδωσε στη δημοσιότητα ο στρατός φαίνονται τεθωρακισμένα οχήματα να προχωρούν σε μια αμμώδη περιοχή στη μεθόριο. Ένας εκσκαφέας ισιώνει το χώμα ενός αναχώματος, άρματα μάχης εκτοξεύουν οβίδες και φαίνονται εκρήξεις κοντά ή εν μέσω μιας σειράς κατεστραμμένων σπιτιών.

In preparation for the next stages of combat, the IDF operated in northern Gaza.

IDF tanks & infantry struck numerous terrorist cells, infrastructure and anti-tank missile launch posts.

The soldiers have since exited the area and returned to Israeli territory. pic.twitter.com/oMdSDR84rU

— Israel Defense Forces (@IDF) October 26, 2023