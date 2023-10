Πόλεμος στο Ισραήλ: Ανατριχιαστικό βίντεο – Η στιγμή που τρομοκράτης της Χαμάς πέφτει νεκρός σε κιμπούτς

Ανατριχίλα προκαλεί ένα ακόμη βίντεο από την εισβολή της Χαμάς σε κιμπούτς στο Ισραήλ, στο οποίο καταγράφεται η στιγμή που ένας μαχητής πέφτει νεκρός από πυρά Ισραηλινών, την ώρα που μαζί με άλλους αναζητούν τα επόμενα υποψήφια θύματά τους.

Όπως μπορείτε να δείτε, το βίντεο ξεκινά με τα φρικτά πλάνα από ενόπλους της Χαμάς να προσεγγίζουν ένα από τα κιμπούτς που «βάφτηκαν» με αίμα το Σάββατο (07/10) και να πυροβολούν «τυφλά» οποιονδήποτε βρίσκεται στο περάσμά τους, όπως και έσκασαν τα λάστιχα ενός ασθενοφόρου.

Η συνέχεια είναι συγκλονιστική, καθώς φαίνεται το βίντεο να ολοκληρώνεται με έναν από τους ενόπλους της Χαμάς να δέχεται πυρά από Ισραηλινούς και να αφήνει την τελευταία του πνοή.

⚠️Trigger Warning ⚠️

RAW FOOTAGE: Hamas jihadists squad invasion and killing spree of an innocent Israeli community.

The filmed terrorist was neutralized by Israeli security forces. pic.twitter.com/4sKuxl9uRq

— Israel Defense Forces (@IDF) October 15, 2023