Πόλεμος στο Ισραήλ – Ανάλυση Al Jazeera: Γιατί η Χαμάς εξαπέλυσε επίθεση

Ο πόλεμος μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς ποτέ δεν σταμάτησε, παρά την φαινομενική εικόνα ηρεμίας που μπορεί να αναδεικνύεται από τα δυτικά μέσα ενημέρωσης. Οι δύο πλευρές είναι σε διαρκή, μόνιμο πόλεμο χωρίς καμία εκ των δύο να δείχνει ότι επιθυμεί στην πραγματικότητα την ειρηνική συνύπαρξη των δύο λαών.

Απόδειξη αυτών είναι ότι η πιο πρόσφατη σύγκρουση ήταν μόλις το 2021. Τότε η χώρα γνώρισε μια ένοπλη σύγκρουση 11 ημερών. Στο κέντρο της λεγόμενης Εγγύς Ανατολής, αυτό που γίνεται επί χρόνια τώρα είναι Παλαιστίνιοι και Ισραηλινοί, μετά από μία σύγκρουση να περνούν ένα διάστημα, στην διάρκεια του οποίου προετοιμάζονται για την επόμενη. Στο διάστημα που δεν έχουμε σύγκρουση, οι δύο πλευρές εξοπλίζονται και περιμένουν.

Δύο χρόνια λοιπόν μετά την σύγκρουση του 2021, η Χαμάς ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε 5000 ρουκέτες. Όσο περνούν οι ώρες ο αριθμός θα αλλάζει προς τα πάνω. Η «Eπιχείρηση Πλημμύρα του Αλ Ακσά» είναι η πιο σοβαρή κλιμάκωση της έντασης από το 2021, όπως σημειώνει το Αλ Τζαζίρα. Η ένταση είναι διαρκής μεταξύ των δύο πλευρών, οι οποίες συχνά έρχονται αντιμέτωπες με μικρής κλίμακας επιχειρήσεις που δεν γίνονται πάντα γνωστές.

Πάντως η σημερινή επίθεση των Παλαιστινίων είναι τουλάχιστον εντυπωσιακή. Χτύπησαν από ξηρά αέρα και θάλασσα και η πρώτη εικόνα είναι ότι έπιασαν στον ύπνο τους Ισραηλινούς. Χτύπησαν ξημερώματα Σαββάτου, που είναι αργία στο Ισραήλ, και μάλιστα αργία με την οποία ολοκληρωνόταν η γιορτή Σιμτσάτ Τορά, μια γιορτή που πέφτει προς το τέλος της εβδομαδιαίας εβραϊκής Sukkot ή γιορτή της Σκηνοπηγίας ή εορτή της Συγκομιδής ή εορτή των Σκηνών.

Η απάντηση της ισραηλινής κυβέρνησης ήρθε με αεροπορικούς βομβαρδισμούς στην πυκνοκατοικημένη Λωρίδα της Γάζας. Το Ισραήλ ανακοίνωσε με την σειρά του ότι άρχισε την «Επιχείρηση Σιδερένια Σπαθιά», με την οποία απαντά στην παλαιστινιακή επίθεση.

Οι παλαιστινιακές ρουκέτες έφτασαν πάντως πολύ βαθιά στον Βορρά, κοντά στο Τελ Αβίβ, ενώ φαίνεται ότι μικρές ομάδες μαχητών της Χαμάς εισέβαλαν και στο νότιο τμήμα του Ισραήλ. Τα Ισραηλινά ΜΜΕ μετέδωσαν ότι γίνονται οδομαχίες στην πόλη Σντερότ, ενώ Ισραηλινοί στρατιώτες και Παλαιστίνιοι μαχητές εμπλέκονται σε περιοχές γύρω από τις πόλεις Κφαρ Αζά, Σούφα, Ναχάλ Οζ Μαγκέν, Μπεερί, αλλά και γύρω από την στρατιωτική βάση Ρεΐμ. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι γεμάτα με βίντεο που δείχνουν πολύ σκληρές σκηνές από τις περιοχές αυτές.

Palestinian terrorists captured an Israeli woman and took her hostage. Just hear her screams. Very Shamefull and Some People Still Stand With Them #IsraelUnderAttack ॥ #Netanyahu ॥ #Gaza ॥ #Hamas ॥ #Israel ॥ #jerusalem ॥ #Palestinian #Israel_under_attack



Ο αριθμός των νεκρών και των τραυματιών θα κλιμακωθεί τις επόμενες ώρες. Όσοι έχουν επισκεφτεί την Λωρίδα της Γάζας γνωρίζουν καλά ότι οι επιθέσεις των F-16 στην πόλη μόνον ομαδικές ,ανθρώπινες τραγωδίες μπορούν να προκαλέσουν. Αντίστοιχες τραγωδίες, αλλά σε μικρότερη κλίμακα, προκαλούν και οι χερσαίες επιχειρήσεις των Παλαιστινίων, οι οποίοι φαίνεται ότι έχουν στα χέρια τους ομήρους , πολίτες και στρατιώτες.

Ο εκπρόσωπος της Χαμάς Χαλίντ Καντόμι δήλωσε στο Αλ Τζαζίρα ότι η επίθεση έγινε σε απάντηση των βιαιοτήτων που αντιμετωπίζουν οι Παλαιστίνιοι επί δεκαετίες και ότι οι Παλαιστίνιοι απαιτούν από την διεθνή κοινότητα να ενεργήσει για να σταματήσουν οι θηριωδίες σε βάρος του παλαιστινιακού λαού στα ιερά εδάφη τους, όπως το τέμενος Αλ Ακσά.

«Αυτή είναι η ημέρα της μεγαλύτερης μάχης για να τερματιστεί η τελευταία κατοχή στην Γη», δήλωσε ο στρατιωτικός διοικητής της Χαμάς, Μοχάμεντ Νταΐφ. «Όσοι έχουν όπλο πρέπει να το βγάλουν. Ήρθε η ώρα», φέρεται να έχει δηλώσει ο ίδιος.

Israel has launched Operation Iron Swords and destroyed the third Gaza tower following a surprise attack inside Israel that targeted civilians. pic.twitter.com/63OWwenxH4

Με ανάρτησή της στο Telegram, η Χαμάς κάλεσε «τους μαχητές της αντίστασης στην Δυτική Όχθη» και τα «Ισλαμικά Αραβικά μας έθνη» να μπουν στην μάχη.

Το Ισραήλ κάλεσε τους Ισραηλινούς που ζουν κοντά στην Λωρίδα της Γάζας να κλειστούν στα σπίτια τους ή να πάνε σε καταφύγια. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Βενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι η χώρα του είναι σε πόλεμο τον οποίον «θα κερδίσει». Το ίδιο είπε και ο υπουργός άμυνας Γιοάβ Γκαλάντ, αλλά πρόσθεσε ότι οι Παλαιστίνιοι «διέπραξαν σοβαρό λάθος σήμερα το πρωί με την κήρυξη πολέμου στο κράτος του Ισραήλ. Τα στρατεύματα των IDF μάχονται εναντίον του εχθρού σε κάθε τοποθεσία. Καλώ όλους τους πολίτες του Ισραήλ να ακολουθήσουν τις οδηγίες ασφαλείας. Το κράτος του Ισραήλ θα κερδίσει αυτόν τον πόλεμο».

Hundreds and possibly thousands of Israeli civilians are being butchered by Palestinians and Hamas terrorists who have carried out a surprise attack. #Israel #Hamas #Palestine #Palestinian #IronDome #Gaza #TelAviv pic.twitter.com/M8aRWb3yWz

Οι δύο λαοί είναι καταδικασμένοι να ζήσουν νέες στιγμές τρόμου και ανθρωποθυσιών. Ήδη το υπουργείο Υγείας στην Λωρίδα της Γάζας έκανε έκκληση για δωρεές αίματος. Μέχρι την ώρα που γράφονταν αυτές οι γραμμές, οι Ισραηλινοί είχαν ανακοινώσει 100 νεκρούς και 740 τραυματίες, ενώ οι Παλαιστίνιοι έκαναν λόγο για 198 νεκρούς και σχεδόν 1000 τραυματίες.

Ο επιχειρησιακός ηγέτης της Χαμάς και ιδρυτής της στρατιωτικής πτέρυγας Κασάμ της οργάνωσης, ο Σαλάχ αλ Αρούρι, δήλωσε ότι η οργάνωση κρατάει αιχμαλώτους αρκετούς Ισραηλινούς ώστε να υποχρεώσει το Ισραήλ να απελευθερώσει όλους τους Παλαιστίνιους κρατούμενους στις φυλακές του. Από την άλλη, το ισραηλινό δίκτυο N12 μετέδωσε ότι περίπου 50 ισραηλινοί όμηροι κρατούνται από ενόπλους της Χαμάς στο κιμπούτς Μπίρι κοντά στο σύνορο με τη Γάζα.

This is Gaza right now.

Breaking Israel: Entire families and car loads of Israeli civilians have been slaughtered in the most brutal surprise attack on the Sabbath when many Israelis were celebrating #Shabat

The Israeli Defence forces appear to have been completely caught off-guard and the feared… pic.twitter.com/MAF9T42mVB

— Jim Ferguson (@JimFergusonUK) October 7, 2023