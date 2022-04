Πόλεμος στην Ουκρανία: Συγκλονίζει η εικόνα από το ισοπεδωμένο εργοστάσιο του Azovstal

Τα ρωσικά αεροπλάνα συνέχισαν και το Σάββατο να εξαπολύουν επιθέσεις κατά της πολιορκημένης πόλης της Μαριούπολης, εστιάζοντας στη χαλυβουργία Azovstal όπου έχουν καταφύγει στρατεύματα και πολίτες, όπως ανακοίνωσε ο στρατός της Ουκρανίας.

Την ίδια στιγμή μία δορυφορική εικόνα που έρχεται στο φως από την εταιρεία Maxar Technologies και δείχνει το μέγεθος της καταστροφής στο Azovstal συγκλονίζει. Στην εικόνα φαίνεται το μέγεθος της καταστροφής, με το εργοστάσιο χάλυβα, όπου βρίσκονται άμαχοι αλλά και τραυματισμένοι στρατιώτες, να έχει καταστραφεί ολοσχερώς.

This is how “#Azovstal” looks like in #Mariupol now. The factory has completely fallen into ruins.

This is evidenced by satellite images of Maxar Technologies published by CNN. pic.twitter.com/Sxtc5oqRlV

