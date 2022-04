Πόλεμος στην Ουκρανία: Συγκλονιστικές ΦΩΤΟ από την ανάσυρση γυναίκας μέσα από το βομβαρδισμένο σπίτι της

Τη στιγμή που οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν το ανελέητο σφυροκόπημα στα ανατολικά της Ουκρανίας, στη δημοσιότητα έρχονται οι συγκλονιστικές φωτογραφίες από τη στιγμή που μία γυναίκα ανασύρεται ζωντανή μέσα από το βομβαρδισμένο σπίτι της.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κοινοποίησαν φωτογραφίες από τη στιγμή που σώζουν μία γυναίκα, η οποία ήταν θαμμένη κάτω από ξύλα και βράχους. Η ίδια δείχνει σοκαρισμένη καθώς την ανασύρουν και τη μεταφέρουν στο ασθενοφόρο και από εκεί στο νοσοκομείο.

Το περιστατικό συνέβη στην πόλη Ρουμπεζνόγιε, στην περιφέρεια του Λουγκάνσκ. Στην αεροπορική επιδρομή που ισοπέδωσε το κτίριο, σκοτώθηκε ένας άμαχος και τραυματίστηκαν άλλοι πέντε , ενώ επτά «διασώθηκαν από τα ερείπια».

Μετά τις μεγάλες απώλειες των ρωσικών δυνάμεων στα δυτικά της Ουκρανίας, τώρα τα χτυπήματα επικεντρώνονται στα ανατολικά της χώρας και στην περιφέρεια του Ντονμπάς.

scenes of utter devastation by overnight russian airstrikes in rubizhne in eastern ukrainehttps://t.co/rNd2ekoZV8 pic.twitter.com/WvQbauw82c

— maksym.eristavi 🇺🇦🏳️‍🌈 (@MaximEristavi) April 6, 2022