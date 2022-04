Πόλεμος στην Ουκρανία: Πυραυλική επίθεση στην Οδησσό – Πλήγματα πυροβολικού στο Λουχάνσκ

Μαίνεται ο πόλεμος στην Ουκρανία με τις ρωσικές δυνάμεις να σφυροκοπούν μεγάλες ουκρανικές πόλεις.

Πυραυλική επίθεση σημειώθηκε στην Οδησσό, όπως υποστήριξε η νότια διοίκηση της αεροπορίας των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, σύμφωνα με την οποία δύο πύραυλοι έπληξαν εγκαταστάσεις του στρατού και δύο κτίρια κατοικιών στην Οδησσό. Οι δυνάμεις αντιαεροπορικής άμυνας κατάφεραν να αναχαιτίσουν δύο άλλους πυραύλους που είχαν στόχο την πόλη, αναφέρει σε ανακοίνωσή της στο διαδίκτυο η διοίκηση.

Υπάρχουν θύματα στην Οδησσό ως αποτέλεσμα ενός πυραυλικού πλήγματος στην πόλη-λιμάνι της νότιας Ουκρανίας που σημειώθηκε σήμερα, δήλωσε ο εκπρόσωπος της περιφέρειας Σερχίι Μπρατσούκ, ενώ ο επικεφαλής της ουκρανικής προεδρίας έκανε λόγο για πέντε νεκρούς και 18 τραυματίες.

The only aim of Russian missile strikes on Odesa is terror. Russia must be designated a state sponsor of terrorism and treated accordingly. No business, no contacts, no cultural projects. We need a wall between civilization and barbarians striking peaceful cities with missiles.

