Πόλεμος στην Ουκρανία: Παγκόσμια κατακραυγή για τη σφαγή αμάχων στην Μπούτσα – Το Κρεμλίνο κάνει λόγο για προβοκάτσια

Τον αποτροπιασμό της διεθνούς κοινότητας έχει προκαλέσει η σφαγή στην Μπούτσα, πόλη κοντά στο Κίεβο. Οι εικόνες με πτώματα αμάχων, τα οποία ανακαλύφθηκαν μετά την αποχώρηση των ρωσικών στρατευμάτων από την περιοχή, συγκλονίζουν. Η Ουκρανία κατηγορεί τα ρωσικά στρατεύματα για τη σφαγή, ενώ η Μόσχα κάνει λόγο για «ουκρανική προβοκάτσια». Η ρωσική πρεσβεία στο Βερολίνο έκανε λόγο για «σκηνοθεσία από το καθεστώς του Κιέβου για τα δυτικά μέσα ενημέρωσης».

Οι ουκρανικές Αρχές ανακοίνωσαν χθες, Κυριακή, πως ερευνούν ενδεχόμενα εγκλήματα από ρωσικές δυνάμεις αφού βρήκαν εκατοντάδες πτώματα σε κωμοπόλεις έξω από το Κίεβο μετά την αποχώρηση των Ρώσων από την περιοχή. Υπάρχουν στοιχεία για πτώματα με δεμένα τα χέρια τους και πυροβολημένα από μικρή απόσταση, ενώ ένας ομαδικός τάφος βρέθηκε σε περιοχή που οι Ουκρανοί ανακατέλαβαν από τα ρωσικά στρατεύματα.

Συγκεκριμένα, έχουν περισυλλεγεί έως 340 πτώματα μετά τη σφαγή για την οποία κατηγορούνται ρωσικά στρατεύματα στην πόλη Μπούτσα κοντά στο Κίεβο, σύμφωνα με αναφορές ουκρανικών μέσων ενημέρωσης. Μέχρι αργά χθες, Κυριακή, είχαν περισυλλεγεί από 330 ως 340 πτώματα, σύμφωνα με την εφημερίδα Ukrayinska Pravda, η οποία επικαλείται ένα γραφείο τελετών. Οι έρευνες για περισσότερα θύματα συνεχίζονται, καθώς μερικά πτώματα είναι θαμμένα σε πίσω αυλές σπιτιών, προστίθεται στο δημοσίευμα

Δημοσιογράφοι του Reuters είδαν χθες, Κυριακή, πτώματα στην άκρη του δρόμου στην ουκρανική πόλη Μπούτσα, ένα από τα οποία είχε τα χέρια δεμένα στην πλάτη και έφερε τραύμα από σφαίρα στο κεφάλι. Ουκρανοί αξιωματούχοι λένε πως εκατοντάδες ντόπιοι βρέθηκαν νεκροί μετά τη λήξη της ρωσικής κατοχής που διήρκεσε πέντε εβδομάδες.

Η ουκρανική εισαγγελία ανακοίνωσε πως θα διεξαχθούν ιατροδικαστικές εξετάσεις στις σορούς ώστε να γίνει κατανοητό το πλαίσιο στο οποίο διαπράχθηκαν τα εγκλήματα. Πρόκειται επίσης να ζητηθεί η συνδρομή ξένων ερευνητών.

Zelensky on Bucha:

“Hundreds of people were killed. Tortured, executed civilians. Bodies on the streets.“

“Murderers, torturers, rapists, looters, who call themselves the army, and who deserve only death after what they did.”pic.twitter.com/ys59LqQGXW

