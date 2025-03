Πόλεμος στην Ουκρανία: Οι συνομιλίες στο Ριάντ μεταξύ ΗΠΑ-Ρωσίας δεν αποβλέπουν απαραίτητα σε μια συμφωνία εκεχειρίας – Ο πραγματικός στόχος του Πούτιν

Ο Ντόναλντ Τραμπ, με την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο, έκανε αισθητή την παρουσία του στη διεθνή πολιτική σκηνή, όπως άλλωστε αναμενόταν, δηλώνοντας ότι μπορεί να βάλει τέλος στον πόλεμο της Ουκρανίας «το συντομότερο δυνατό». Ωστόσο, για τον Βλαντίμιρ Πούτιν, οι συνομιλίες για κατάπαυση του πυρός, όπως αυτές που διεξήχθησαν τη Δευτέρα (24/03) στο Ριάντ, φαίνεται να είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου.

Όπως σημειώνουν οι New York Times, για τη Μόσχα, η ενίσχυση των σχέσεων με την Ουάσινγκτον αποτελεί μια πολύτιμη γεωπολιτική ευκαιρία, ακόμα και αν οι ρωσικοί πύραυλοι συνεχίσουν να πλήττουν την Ουκρανία. Για τη Ρωσία, λοιπόν, ο Τραμπ έχει πολλά να προσφέρει, ακόμα και αν δεν υπάρξει συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι είναι ο μοναδικός άνθρωπος που μπορεί να σταματήσει τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανείς άλλος στον κόσμο που μπορεί να σταματήσει [τον Βλαντίμιρ Πούτιν], εκτός από εμένα», ανέφερε ο Τραμπ σε συνέντευξή του στο Outkick, κατά τη διάρκεια της πτήσης του με το Air Force One.

«Και πιστεύω ότι θα μπορέσω να τον σταματήσω», πρόσθεσε.

Την ίδια στιγμή, ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, επαίνεσε τον Πούτιν ως έναν «σπουδαίο» ηγέτη και όχι έναν «κακό άνθρωπο».

Αμερικανοί και Ρώσοι αξιωματούχοι συναντήθηκαν τη Δευτέρα στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας, με κύριο θέμα την κατάπαυση του πυρός στη Μαύρη Θάλασσα -πριν επιχειρηθεί μια ευρύτερη εκεχειρία στην Ουκρανία- και την προστασία των ενεργειακών υποδομών.

Παράλληλα, οι ΗΠΑ και η Ουκρανία πραγματοποίησαν ξεχωριστές συνομιλίες την Κυριακή. Ο Τραμπ ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις περιλαμβάνουν ζητήματα ενεργειακής ιδιοκτησίας και τις γραμμές οριοθέτησης των εδαφών.

«Μερικοί λένε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα έπρεπε να έχουν το εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας… επειδή έχουμε την τεχνογνωσία», δήλωσε ο Τραμπ αναφερόμενος στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια. «Κάτι τέτοιο θα ήταν μια χαρά για μένα».

Ο πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια, ένας από τους μεγαλύτερους στον κόσμο, έχει καταληφθεί από τις ρωσικές δυνάμεις από την αρχή του πολέμου, με τις συνθήκες να έχουν επιδεινωθεί. Η εγκατάσταση των έξι αντιδραστήρων είναι συνδεδεμένη με το ενεργειακό δίκτυο της Ουκρανίας, χωρίς όμως να παράγει ηλεκτρική ενέργεια.

Ο Grigory Karasin, πρώην διπλωμάτης που είχε συμμετάσχει στις διαπραγματεύσεις για τις Συμφωνίες του Μινσκ το 2014 και αποτελεί μέλος της ρωσικής διαπραγματευτικής ομάδας στο Ριάντ, δήλωσε στο πρακτορείο Interfax ότι οι διαπραγματεύσεις προχωρούν με «δημιουργικό τρόπο» και ότι «οι αντιπροσωπείες των ΗΠΑ και της Ρωσίας κατανοούν η μία τις απόψεις της άλλης».

Ο Karasin είναι μέλος μιας διαπραγματευτικής ομάδας που περιλαμβάνει και τον Sergei Beseda, σύμβουλο του επικεφαλής της ρωσικής υπηρεσίας ασφαλείας FSB.

Την αμερικανική αντιπροσωπεία ηγούνται ο Andrew Peek, ανώτερος διευθυντής του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου, και ο Michael Anton, ανώτερος αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Οι ρωσικές επιθέσεις κατά της Ουκρανίας συνεχίζονται με αμείωτη ένταση στο πεδίο της μάχης, παρά το γεγονός ότι από το πρωί της Δευτέρας διεξάγονταν οι κρίσιμες συνομιλίες στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας, με τη συμμετοχή των ΗΠΑ.

Σχεδόν 90 είναι οι τραυματίες από το πυραυλικό πλήγμα στην πόλη Σούμι της βορειοανατολικής Ουκρανίας, ανακοίνωσε απόψε ο πρόεδρος της χώρας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, την ώρα που Ρώσοι και Αμερικανοί αξιωματούχοι συζητούν στο Ριάντ μια πιθανή κατάπαυση του πυρός.

⚡️💥Russian army targeted residential buildings and a school in the central part of Sumy with a missile, the regional administration said.

According to the Governor, Volodymyr Artyukh, none of the students in the school were injured because they were in a bomb shelter. Fires… pic.twitter.com/lF6ruCA7wa

— Denys from Kharkiv (@GlushkoDenys) March 24, 2025