Πόλεμος στην Ουκρανία: Οι Ρώσοι δεν τηρούν την υπόσχεσή τους για εκεχειρία στο Azovstal, λέει διοικητής του τάγματος Αζόφ

Η Ουκρανία δεν είναι πιθανό να εξαπολύσει αντεπίθεση στον πόλεμό της με τη Ρωσία πριν από τα μέσα Ιουνίου, δήλωσε σύμβουλος του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενώ την ίδια ώρα διοικητής του τάγματος Αζόφ υποστήριζε ότι “οι Ρώσοι δεν τηρούν την υπόσχεσή τους για εκεχειρία” στο Azovstal στη Μαριούπολη.

“Οι Ρώσοι δεν τηρούν την υπόσχεσή τους για εκεχειρία και δεν επιτρέπουν την απομάκρυνση των αμάχων” που κατέφυγαν στα υπόγεια αυτού του πελώριου εργοστασίου όπου και παραμένουν μαζί με τους μαχητές, δήλωσε ο Σβιάτοσλαβ Παλαμάρ, υποδιοικητής του τάγματος Αζόφ σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα στο Telegram.

‼️ Captain Sviatoslav Palamar, Deputy Commander of the Azov Regiment: “We call on the world community to evacuate civilians and I personally appeal to the Supreme Commander-in-Chief to take care of wounded soldiers who are dying in agony from improper treatment.⤵️ pic.twitter.com/OwhxUh6QYi

