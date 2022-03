Πόλεμος στην Ουκρανία: Οι Ρώσοι σφυροκοπούν Κίεβο, Χάρκοβο, Μαριούπολη – Κατέλαβαν την πόλη Μποροντιάνκα

Συνεχίζεται για 11η ημέρα η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, με τους Ρώσους να πολιορκούν το Κίεβο, τη Μαριούπολη και το Χάρκοβο. Μάλιστα σύμφωνα με τον επικεφαλής της Περιφερειακής Κρατικής Διοίκησης του Κιέβου, Ολεκσέι Κουλέμπα, η πόλη Μποροντιάνκα, βορειοδυτικά του Κιέβου έχει «καταστραφεί σχεδόν ολοσχερώς».

«Δεν υπάρχει νερό και ηλεκτρικό ρεύμα εκεί… Δεν υπάρχει Μποροντιάνκα. Έχει καταστραφεί σχεδόν ολοκληρωτικά. Το κέντρο της πόλης είναι απλά φρικιαστικό. Η Μποροντιάνκα βρίσκεται υπό την επιρροή των ρωσικών στρατευμάτων- ελέγχουν αυτόν τον οικισμό», δήλωσε ο Ουκρανός αξιωματούχος, όπως μεταδίδει το CNN.

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.

The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 05 March 2022

