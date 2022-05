Πόλεμος στην Ουκρανία: Οι ουκρανικές δυνάμεις υποστηρίζουν ότι κατέστρεψαν ακόμα ένα ρωσικό πολεμικό πλοίο

Σφοδρές είναι οι συγκρούσεις ανάμεσα σε ουκρανικές και ρωσικές δυνάμεις, με τον πόλεμο στην Ουκρανία να μαίνεται παρά τις απώλειες που υφίσταται η Ρωσία στο πεδίο της μάχης,

Σήμερα, η Ουκρανία υποστήριξε ότι κατέστρεψε, ακόμα ένα ρωσικό πολεμικό πλοίο, ένα αποβατικό, κοντά στο Φιδονήσι, το νησί στη Μαύρη Θάλασσα, που έγινε σύμβολο της ουκρανικής αντίστασης απέναντι στη ρωσική εισβολή.

Ένα μαχητικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος Bayraktar TB2 «έπληξε ένα αποβατικό πλοίο κλάσης 11770 Serna, όπως και δύο πυραυλικά συστήματα εδάφους-αέρος τύπου Tor», ανέφερε στο Facebook το ουκρανικό πολεμικό ναυτικό, χωρίς να διευκρινίσει την ημερομηνία.

