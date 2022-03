Πόλεμος στην Ουκρανία: Η Walt Disney παύει τη διανομή ταινιών της στη Ρωσία

Η Walt Disney με ανακοίνωσή της έκανε γνωστό ότι παύει μέχρι νεοτέρας τη διανομή των ταινιών της στη Ρωσία, εξαιτίας «της απρόκλητης εισβολής της στην Ουκρανία και την συνεπακόλουθη ανθρωπιστική κρίση που έχει ξεσπάσει».

«Εξαιτίας της απρόκλητης εισβολής της στην Ουκρανία και την συνεπακόλουθη ανθρωπιστική κρίση που έχει ξεσπάσει, αναστέλλουμε τη διανομή ταινιών στη Ρωσία, συμπεριλαμβανομένου του επερχόμενου “Turning Red” της Pixar. Θα λάβουμε περαιτέρω αποφάσεις ανάλογα με την κατάσταση» αναφέρει η Walt Disney, η οποία τονίζει πως μαζί με τους εταίρους της παρέχει την απαραίτητη ανθρωπιστική βοήθεια στους πρόσφυγες.

