Πόλεμος στην Ουκρανία: Η σύζυγος του Βίκτορ Μεντβεντσούκ κατηγορεί τις αρχές του Κιέβου ότι τον ξυλοκόπησαν

Η Οξάνα Μαρτσένκο, σύζυγος ενός εκ των συμμάχων του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν στην Ουκρανία, δήλωσε χθες Παρασκευή ότι ο Βίκτορ Μεντβεντσούκ έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από τις ουκρανικές υπηρεσίες ασφαλείας στη διάρκεια της ανάκρισης μετά τη σύλληψή του.

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στη Μόσχα, η σύζυγος του Βίκτορ Μεντβεντσούκ ανέφερε ότι σε μία από τις δύο φωτογραφίες που έδωσαν στη δημοσιότητα οι ουκρανικές αρχές φαίνεται ότι έχει πέσει θύμα ξυλοδαρμού. Το πρακτορείο Reuters υπογραμμίζει ότι δεν μπορεί να επαληθεύσει τον ισχυρισμό της και ότι ούτε η ουκρανική υπηρεσία ασφαλείας (SBU) ούτε το Κρεμλίνο ανταποκρίθηκαν άμεσα σε αίτημα για σχολιασμό.

Την Τετάρτη, ο Νμτίτρι Μεντβέντεφ, αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, δήλωσε: «Αυτά τα φρικιά που αυτοαποκαλούνται ουκρανικές αρχές λένε ότι θέλουν να αποσπάσουν δια της βίας την κατάθεση του Βίκτορ Μεντβεντσούκ, “γρήγορα και δίκαια”, να τον καταδικάσουν και μετά να τον ανταλλάξουν με άλλους αιχμαλώτους».

Η SBU ανακοίνωσε την Τρίτη ότι συνέλαβε τον Μεντβεντσούκ, ο οποίος υποστήριζε εδώ και καιρό τη σύσφιξη των σχέσεων με τη Ρωσία και είναι επικεφαλής της «Αντιπολιτευόμενης Πλατφόρμας – Για τη Ζωή», του μεγαλύτερου κόμματος της ουκρανικής αντιπολίτευσης.

Μια φωτογραφία του Μεντβεντσούκ με χειροπέδες δόθηκε στη δημοσιότητα μέσω του επίσημου λογαριασμού του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Telegram, ενώ η δεύτερη δημοσιοποιήθηκε από την SBU στο Facebook.

Παρουσιάζοντας τις δύο φωτογραφίες, η Μαρτσένκο δήλωσε ότι η μία είχε τραβηχτεί πριν από την ανάκριση και δεν ήταν εμφανές κάποιο σημάδι τραυματισμού. Στη δεύτερη όμως – η οποία είπε ότι είχε τραβηχτεί στη διάρκεια της ανάκρισης – όπου τα μαλλιά πέφτουν στο μέτωπό του, σημείωσε ότι «φαίνεται μια μεγάλη μελανιά, την οποία προσπάθησαν να κρύψουν με τα μαλλιά του». «Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ξυλοκοπήθηκε κατά τις πρώτες ώρες μετά τη σύλληψή του», ισχυρίστηκε.

Στην επίμαχη φωτογραφία διακρίνεται κάτι σαν σημάδι, το οποίο καλύπτεται από τα μαλλιά, αν και το πρακτορείο Reuters υπογραμμίζει ότι δεν είναι σε θέση να γνωρίζει από τι μπορεί να προκλήθηκε.

