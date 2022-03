Πόλεμος στην Ουκρανία: Η στιγμή του βομβαρδισμού στο Ντνίπρο

Συνεχίζονται οι βομβαρδισμοί των Ρώσων σε πόλεις, 16 ημέρες μετά την εισβολή στην Ουκρανία.

Νωρίς το πρωί επλήγησαν δύο πόλεις σύμφωνα με τις περιφερειακές αρχές. Εκρήξεις σημειώθηκαν στο Λούτσκ στη βορειοδυτική Ουκρανία, κοντά στα πολωνικά σύνορα, καθώς και στο Ντνίπρο, ένα σημαντικό προπύργιο στην κεντροανατολική Ουκρανία.

Η επίθεση στο Λούτσκ είχε στόχο ένα αεροδρόμιο σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης.

Ο Igor Polishchuk προέτρεψε τους πολίτες του να καλυφθούν σε μια ανάρτηση στο Facebook νωρίς σήμερα το πρωί.

Εν τω μεταξύ, στην πόλη Ντνίπρο της κεντρικής Ουκρανίας, τρεις αεροπορικές επιδρομές τα ξημερώματα της Παρασκευής σκότωσαν τουλάχιστον ένα άτομο, ανέφεραν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης της Ουκρανίας, προσθέτοντας ότι οι επιδρομές ήταν κοντά σε ένα νηπιαγωγείο και μια πολυκατοικία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα διώροφο εργοστάσιο υποδημάτων έπιασε φωτιά με πλάνα από τις συνέπειες της αεροπορικής επιδρομής που δημοσιεύτηκαν από τις κρατικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Video of the strike in Dnipro earlier this morning pic.twitter.com/ypsaiAH5gV

— Michael A. Horowitz (@michaelh992) March 11, 2022