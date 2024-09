Πόλεμος στην Ουκρανία: Δύο νεκροί και 23 τραυματίες από ρωσικά πλήγματα στη Λβιβ – ΒΙΝΤΕΟ

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και 23 τραυματίστηκαν την περασμένη νύχτα από ρωσικά πλήγματα εναντίον της Λβιβ, μεγάλης πόλης της δυτικής Ουκρανίας, ανακοίνωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης Μακσίμ Κοζίτσκιι.

Πέντε από τους τραυματίες είναι παιδιά και από τη ρωσική επίθεση επλήγησαν πολυκατοικίες, ανέφερε ο Κοζίτσκιι μέσω του Telegram.

Νεκροί είναι μια 50χρονη νοσηλεύτρια και ένας άνδρας που δεν έχει ακόμα ταυτοποιηθεί, διευκρίνισε ο δήμαρχος της πόλης Αντρίι Σαντόβι.

Η Λβιβ, η οποία βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 1.000 χιλιομέτρων από το μέτωπο, δεν είχε μέχρι στιγμής υποστεί πολλά πλήγματα. Οι ενεργειακές υποδομές της περιφέρειας είχαν πάντως υποστεί επανειλημμένα ζημιές και η πόλη είχε γίνει στόχος φονικών πληγμάτων μη επανδρωμένων αεροσκαφών και πυραύλων.

Εξάλλου ρωσικές επιθέσεις προκάλεσαν τον τραυματισμό τουλάχιστον πέντε ανθρώπων στη διάρκεια της νύκτας στο Κριβί Ριχ, στο κέντρο της Ουκρανίας, ανέφερε μέσω του Telegram ο περιφερειακός κυβερνήτης Σεργκίι Λισάκ.

This is a hit in almost central #Lviv last night, western #Ukraine #RussialsATerroristState and seems to be deliberately hitting civilian infrastructure recently . If Russia can destroy Ukraine’s deep rear, why Ukraine can’t respond ? #RussiaUkraineWar pic.twitter.com/NwgPECxex4

I’ve lost count of how many kids and adults have been killed. Every night, we wake up to more missiles hitting another Ukrainian city. This time, it was Lviv. Three killed, dozens injured. Everyone in Ukraine is a target unless we get more help and the… pic.twitter.com/wsgqx4lanl

— Berkan Yılmaz 🇳🇬 (@Berk04790) September 4, 2024