Πόλεμος στην Ουκρανία: Aιφνιδιαστική επίσκεψη Τζόνσον στο Κίεβο – Η συνάντηση με τον Ζελένσκι

Το Κίεβο επισκέφθηκε αιφνιδιαστικά ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον, όπου συναντήθηκε κατ’ ιδίαν με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, όπως ανακοίνωσε ο Αντρίι Σίμπιγκα, αναπληρωτής επικεφαλής της ουκρανικής προεδρίας.

“Η Μεγάλη Βρετανία ηγείται της στρατιωτικής υποστήριξης στην Ουκρανία, του αντιπολεμικού συνασπισμού, των κυρώσεων κατά του Ρώσου επιτιθέμενου”, έγραψε ο Σίμπιγκα στο Facebook αναρτώντας μια φωτογραφία που δείχνει τους δύο ηγέτες να συζητούν.

Ο Μπόρις Τζόνσον είναι ο πρώτος ηγέτης χώρας της Ομάδας των επτά πιο ανεπτυγμένων βιομηχανικών χωρών (G7) που επισκέπτεται την Ουκρανία αφότου ξεκίνησε η ρωσική εισβολή στις 24 Φεβρουαρίου.

Ο ίδιος ο Τζόνσον ανήρτησε στον λογαριασμό του στο twitter τη φωτογραφία του από τη συνάντησή του με τον Ζελένσκι τονίζοντας πως “σήμερα συναντήθηκα με τον φίλο μου, πρόεδρο Ζελένσκι στο Κίεβο σε ένδειξη της ακλόνητης υποστήριξής μας στον λαό της Ουκρανίας. Καθορίζουμε ένα νέο πακέτο οικονομικής και στρατιωτικής βοήθειας που αποτελεί απόδειξη της δέσμευσής μας στον αγώνα της χώρας του ενάντια στη βάρβαρη εκστρατεία της Ρωσίας”.

Today I met my friend President @ZelenskyyUa in Kyiv as a show of our unwavering support for the people of Ukraine.

We’re setting out a new package of financial & military aid which is a testament of our commitment to his country’s struggle against Russia’s barbaric campaign. pic.twitter.com/KNY0Nm6NQ3

— Boris Johnson (@BorisJohnson) April 9, 2022