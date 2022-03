Μαρίνα Οβσιάνικοβα: Οι πρώτες δηλώσεις της Ρωσίδας δημοσιογράφου που διαμαρτυρήθηκε on air

Με πρόστιμο τιμωρήθηκε η δημοσιογράφος Μαρίνα Οβσιάνικοβα, καθώς κρίθηκε ένοχη για παραβίαση του νόμου περί διαδηλώσεων, για τη διαμαρτυρία της κατά του πολέμου στην Ουκρανία στο πλατό του πρώτου καναλιού της δημόσιας τηλεόρασης.

H Μαρίνα Οβσιάνικοβα σε δηλώσεις της στο Reuters σημείωσε ότι ανησυχεί εξαιρετικά για την ασφάλειά της και ότι ελπίζει πως η διαμαρτυρία της εναντίον του πολέμου στην Ουκρανία δεν ήταν μάταιη και πως οι Ρώσοι θα ανοίξουν τα μάτια τους στην προπαγάνδα.

Στην πρώτη τηλεοπτική συνέντευξή της μετά τη διαμαρτυρία της που έγινε σε ζωντανή μετάδοση το βράδυ της Δευτέρας στο Κανάλι Ένα, η Οβσιάνικοβα δήλωσε πως δεν σχεδιάζει να διαφύγει από τη Ρωσία και πως ελπίζει ότι δεν θα βρεθεί αντιμέτωπη με ποινικές κατηγορίες.

Η δημοσιογράφος διέκοψε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού κρατώντας πλακάτ πίσω από την παρουσιάστρια με μηνύματα κατά του πολέμου στην Ουκρανία και φωνάζοντας συνθήματα κατά της ρωσικής εισβολής. Στην επιγραφή αναφερόταν: «Όχι πόλεμος! Σταματήστε τον πόλεμο. Μην πιστεύετε στην προπαγάνδα. Σας λένε ψέματα εδώ!»

Όπως σημείωσε μιλώντας στο Reuters: «Πιστεύω σ’ αυτό που έκανα, αλλά τώρα καταλαβαίνω την κλίμακα των προβλημάτων που θα πρέπει να αντιμετωπίσω και, φυσικά, ανησυχώ εξαιρετικά για την ασφάλειά μου. Δεν αισθάνομαι καθόλου ήρωας… Ξέρετε, θέλω πραγματικά να αισθανθώ ότι αυτή η θυσία δεν ήταν μάταιη και ότι ο κόσμος θα ανοίξει τα μάτια του».

Στη δημοσιογράφο επιβλήθηκε χθες, Τρίτη, πρόστιμο 30.000 ρουβλίων (280 δολάρια), μερικές ώρες αφού το Κρεμλίνο κατήγγειλε την πράξη διαμαρτυρίας της ως «χουλιγκανισμό».

Russian state TV employee Marina Ovsyannikova, who was arrested for protesting the war in Ukraine live on-air, says she was detained and questioned for 14+ hours. A court also ordered Ovsyannikova to pay a fine of 30,000 rubles (approx $280). pic.twitter.com/WXq4WDxEjb

Το Reuters υπέβαλε γραπτό αίτημα στο υπουργείο Εσωτερικών, από το οποίο ζητεί περαιτέρω σχόλιο για την υπόθεσή της, ενώ παράλληλα ερωτά αν οι νομικές διαδικασίες σε βάρος της έχουν πλέον κλείσει.

“I want to thank everyone for their support”

Marina Ovsyannikova after leaving the courtroom.

The court decided to fine Marina 30,000 rubles ($280) pic.twitter.com/CAEKB0HCXO

— NEXTA (@nexta_tv) March 15, 2022