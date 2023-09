Πλημμύρες στην Νέα Υόρκη: Θαλάσσιο λιοντάρι δραπέτευσε από τον περίβολο του ζωολογικού κήπου του Central Park

Ένα θαλάσσιο λιοντάρι στον ζωολογικό κήπο του Central Park απόλαυσε μια σύντομη γεύση ελευθερίας την Παρασκευή καθώς έκανε μια βόλτα στα νερά της πλημμύρας και χρησιμοποίησε κολύμπησε έξω από τον περίβολο της πισίνας του καθώς η Νέα Υόρκη αντιμετώπισε πλημμύρες έπειτα από καταρρακτώδη βροχή.

Το θαλάσσιο θηλαστικό “εξερεύνησε την περιοχή” κατά τη διάρκεια της αυτοσχέδιας κολυμβητικής εκδρομής του, αλλά δεν έφυγε από το χώρο της εγκατάστασης, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Wildlife Conservation Society, Jim Breheny, δήλωσε ότι το θαλάσσιο λιοντάρι «κατάφερε να κολυμπήσει έξω από την πισίνα του λόγω της πλημμύρας που προκλήθηκε από τις σφοδρές βροχοπτώσεις στη Νέα Υόρκη σήμερα. Το προσωπικό του ζωολογικού κήπου παρακολούθησε το θαλάσσιο λιοντάρι καθώς εξερευνούσε την περιοχή πριν επιστρέψει στο οικείο περιβάλλον της πισίνας και στην παρέα των άλλων δύο θαλάσσιων λιονταριών».

«Τα επίπεδα του νερού έχουν υποχωρήσει και τα ζώα επέστρεψαν» σημειώθηκε.

Το θαλάσσιο λιοντάρι δεν πέρασε ποτέ έξω από τα όρια του ζωολογικού κήπου, ο οποίος έκλεισε πριν από τις βροχοπτώσεις. «Το προσωπικό της φροντίδας των ζώων θα συνεχίσει να παρακολουθεί την κατάσταση καθ’ όλη τη διάρκεια του καιρικού φαινομένου», πρόσθεσε.

Η Wildlife Conservation Society δημοσίευσε νωρίτερα σήμερα ότι ο ζωολογικός κήπος του Μπρονξ, ο ζωολογικός κήπος του Σέντραλ Παρκ, ο Ζωολογικός Κήπος Κουίνς, ο Ζωολογικός Κήπος Prospect Park και το Ενυδρείο της Νέας Υόρκης ήταν κλειστά την Παρασκευή λόγω καιρικών συνθηκών.

Μέχρι τις 6 το απόγευμα της Παρασκευής, το Central Park είχε δεχθεί σχεδόν 15 εκατοστά βροχής από την καταιγίδα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

🚨 ZOO UPDATE:

There are several videos circulating online about flooding & escaped zoo animals. These videos are misleading & inaccurate.

All sea lions & animals are accounted for & safe at the @centralparkzoo. The zoo remains closed due to the heavy rain & flooding. pic.twitter.com/g9RCADJDG8

— NYPD Central Park (@NYPDCentralPark) September 29, 2023