Πέθανε ο “πατέρας” της κονσόλας Nintendo

O Masayuki Uemura, βασικός δημιουργός των κονσολών Nintendo και Super Nintendo, πέθανε στις 6 Δεκεμβρίου, σε ηλικία 78 ετών. Ο Uemura θεωρείται ο άνθρωπος που έφερε επανάσταση στον κόσμο των βιντεοπαιχνιδιών.

O Masayuki Uemura ήταν υπεύθυνος για την ανάπτυξη του Nintendo Entertainment System (NES) και του διαδόχου του, του Super Nintendo Entertainment System (SNES). Και οι δύο κονσόλες, γνωστές στην Ιαπωνία ως «Famicom», συντομογραφία του οικογενειακού υπολογιστή, έγιναν τεράστιες επιτυχίες στην αγορά, με πωλήσεις 100 εκατομμυρίων μονάδων παγκοσμίως.

Η τεράστια επιτυχία των κονσολών μετέτρεψε τη Nintendo σε μια από τις σημαντικότερες εταιρείες βιντεοπαιχνιδιών στον κόσμο.

Ο Uemura το 2004 έγινε καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Ritsumeikan στην Ιαπωνία, το οποίο με ανακοίνωσή του χθες γνωστοποίησε τη θλιβερή είδηση ​​του θανάτου του.

