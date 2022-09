Πέθανε η Βασίλισσα Ελισάβετ

Στο πένθος βυθίστηκε η Μεγάλη Βρετανία. Η Βασίλισσα Ελισάβετ, η μακροβιότερη μονάρχης που πέρασε από το Μπάκιγχαμ, πέθανε σε ηλικία 96 ετών. Παρέμεινε στον θρόνο για 70 χρόνια.

«Η Bασίλισσα Ελισάβετ πέθανε ειρηνικά στο Balmoral σήμερα το απόγευμα. Ο Βασιλιάς και η σύζυγός του θα παραμείνουν στο Balmoral σήμερα και θα επιστρέψουν στο Λονδίνο αύριο» αναφέρει το tweet της βασιλικής οικογένειας.

The Queen died peacefully at Balmoral this afternoon.

The King and The Queen Consort will remain at Balmoral this evening and will return to London tomorrow. pic.twitter.com/VfxpXro22W

