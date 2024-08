Πάβελ Ντούροφ: Ποιος είναι ο «Ζάκερμπεργκ της Ρωσίας» – Η επίδραση του Telegram στην πολιτική

Ο Πάβελ Ντούροφ είναι μια πολυσύνθετη προσωπικότητα που συνδυάζει την εικόνα του καινοτόμου επιχειρηματία με την αμφισβήτηση της εξουσίας. Από την ίδρυση του VKontakte και την αντίσταση στις απαιτήσεις του Κρεμλίνου, μέχρι τη δημιουργία του Telegram και την πολιτική αναταραχή που τον περιβάλλει, ο Ντούροφ έχει δημιουργήσει μια δημόσια εικόνα ως υπέρμαχος της ελευθερίας της επικοινωνίας και της ιδιωτικότητας.

Ωστόσο, στην πιο επιτυχημένη δημιουργία του, το Telegram, σύμφωνα με τις τελευταίες κατηγορίες που συνόδευσαν τη σύλληψή του στη Γαλλία, ένα δίκτυο από παιδόφιλους, τρομοκράτες, εξτρεμιστές, λαθρέμπορους όπλων και εμπόρους ναρκωτικών συντηρεί τη δημοτικότητά του.

Ο Πάβελ Ντούροφ, ο ιδρυτής της δημοφιλούς πλατφόρμας μηνυμάτων Telegram, γεννήθηκε το 1984 στην Αγία Πετρούπολη της Σοβιετικής Ένωσης και στην ηλικία των τεσσάρων ετών, η οικογένειά του μετακόμισε στην Ιταλία.

Μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, η οικογένεια Ντούροφ επέστρεψε στην Αγία Πετρούπολη. Στην Ρωσία, ο Πάβελ και ο αδελφός του Νικολάι συμμετείχαν σε διαγωνισμούς μαθηματικών και προγραμματισμού με τη βοήθεια ενός υπολογιστή IBM που είχαν φέρει μαζί τους από την Ιταλία. Ως μαθητής, ο Πάβελ Ντούροφ χάκαρε το δίκτυο υπολογιστών του σχολείου του ώστε να εμφανίζει ως προφύλαξη οθόνης μια φωτογραφία του λιγότερο αγαπημένου του καθηγητή με το κείμενο «πρέπει να πεθάνει».

Η πρώιμη επαφή του Πάβελ με την τεχνολογία και η αγάπη του για την καινοτομία θα τον προετοίμαζαν για τις μελλοντικές επιχειρηματικές επιτυχίες του.

Το 2006, ο Ντούροφ δημιούργησε το VKontakte (VK), ένα κοινωνικό δίκτυο που εξελίχθηκε γρήγορα σε ηγέτη της αγοράς στη Ρωσία και σε άλλες πρώην σοβιετικές χώρες. Το VKontakte προσέφερε στους χρήστες του πολλές δυνατότητες και μια εναλλακτική λύση σε διεθνείς πλατφόρμες όπως το Facebook, από το οποίο εμπνεύστηκε, όταν ένας συμφοιτητής του του έδειξε την πρώιμη έκδοση της πλατφόρμας του Μαρκ Ζάκερμπεργκ. Η επιτυχία της πλατφόρμας VK δεν πέρασε απαρατήρητη από τις ρωσικές αρχές.

Ο Ντούροφ βρέθηκε σε δύσκολη θέση όταν το Κρεμλίνο απαιτούσε να παραδώσει δεδομένα για τους χρήστες του VKontakte, ειδικά για τους υποστηρικτές και υποκινητών των διαμαρτυριών κατά της κυβέρνησης. Η ανυπακοή του Ντουρόφ στις απαιτήσεις του Κρεμλίνου και οι αντιπαραθέσεις του με τις ρωσικές αρχές, οι οποίες του έδωσαν τελεσίγραφο, είτε να αποκτήσουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα των χρηστών είτε να χάσει να τον έλεγχο της πλατφόρμας και να εγκαταλείψει τη χώρα. «Επέλεξα το δεύτερο», δήλωσε ο Ντούροφ, και έτσι άρχισε να διαμορφώνεται η εικόνα του ως αντισυμβατικού και ανεξάρτητου επιχειρηματία.

Ο Πάβελ Ντούροφ ίδρυσε το Telegram το 2013, ως μια πλατφόρμα μηνυμάτων με κρυπτογράφηση, με σκοπό να προσφέρει ένα ασφαλές μέσο επικοινωνίας. Η δημιουργία του Telegram προήλθε από την ανάγκη του να προστατεύσει την ιδιωτικότητα των χρηστών του από την κυβέρνηση της Ρωσίας, η οποία είχε εκφράσει ξεκάθαρα τις επιθυμίες της για πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα.

Η σύγκρουση με το Κρεμλίνο κλιμακώθηκε το 2014, όταν ο Ντούροφ αρνήθηκε να παραδώσει δεδομένα για τους χρήστες της πλατφόρμας VKontakte που συμμετείχαν στις διαμαρτυρίες της Ουκρανίας. Η απόφασή του να φύγει από τη Ρωσία και να μετακομίσει στο Ντουμπάι, όπου οι αρχές δεν επενέβαιναν στις επιχειρηματικές του δραστηριότητες, αποδείχθηκε καθοριστική για τη μελλοντική του πορεία. Έκτοτε, έχει δώσει μάχες με την Apple και κυβερνήσεις για τον έλεγχο του περιεχομένου στην πλατφόρμα του και το διαδίκτυο. Το Telegram έχει αντιμετωπίσει προσωρινές ή μόνιμες απαγορεύσεις σε 31 χώρες, σύμφωνα με την Surfshark, έναν κατασκευαστή λογισμικού VPN που χρησιμοποιείται για την αποφυγή αποκλεισμών στο διαδίκτυο.

Pavel Durov didn’t, so he’s in jail.

Zuckerberg sold your information so he’s a free man.

Από τη νέα του βάση στη Ντουμπάι, ο Ντούροβ επέμεινε στην επέκταση του Telegram και στη συνεχιζόμενη αντίσταση στις απαιτήσεις κυβερνητικών αρχών. Το 2018, η πλατφόρμα του υπήρξε στο επίκεντρο της προσοχής όταν οι ρωσικές αρχές προσπάθησαν ανεπιτυχώς να την μπλοκάρουν. Το Telegram έγινε μια από τις πιο χρησιμοποιούμενες πλατφόρμες επικοινωνίας για πολιτικούς ακτιβιστές, δημοσιογράφους και στρατιωτικούς, συμπεριλαμβανομένων των στρατιωτικών μπλόγκερ και των συντηρητικών πολιτικών αναλυτών, ανθίζοντας στη Ρωσία, στην Ινδία και σε άλλες χώρες με απολυταρχικά καθεστώτα.

Η στάση του Ντούροφ για την ελευθερία του λόγου και την προστασία της ιδιωτικότητας τον έφερε σε αντιπαράθεση με πολλούς διεθνείς οργανισμούς και κυβερνήσεις. Ο ίδιος υπερασπίστηκε την απόφασή του να μην παραδώσει δεδομένα στις αρχές, επικαλούμενος την ανάγκη προστασίας της ιδιωτικότητας: «Η ιδιωτικότητα είναι τελικά πιο σημαντική από τον φόβο μας για κακά πράγματα που μπορεί να συμβούν, όπως η τρομοκρατία», δήλωσε το 2015.

Σε συνέντευξή του στον Τάκερ Κάρλσον που προβλήθηκε τον Απρίλιο, ο Ντούροφ κατηγόρησε το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών των ΗΠΑ (FBI) ότι προσπάθησε να προσλάβει έναν προγραμματιστή της Telegram ώστε η κυβέρνηση των ΗΠΑ να αποκτήσει πρόσβαση στα δεδομένα των χρηστών. Τo FBI δεν απάντησε στις κατηγορίες.

Ο Πάβελ Ντούροφ δεν είναι μόνο γνωστός για τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες, αλλά και για τη δημόσια εικόνα του. Στο Instagram, το 2018, δήλωσε ότι είναι έτοιμος να ρισκάρει τα πάντα για την ελευθερία: «Για να είσαι πραγματικά ελεύθερος, πρέπει να είσαι έτοιμος να ρισκάρεις τα πάντα για την ελευθερία». Επιπλέον, σε μια άλλη δήλωση, ανέφερε ότι έχει αποκτήσει περισσότερα από 100 βιολογικά παιδιά μέσω δωρεάς σπέρματος σε 12 χώρες, προσπαθώντας να αποστιγματίσει τη διαδικασία.

Λίγα πράγματα είναι γνωστά για την προσωπική του ζωή και ο Ντούροφ φημίζεται για την μυστικοπάθεια του, με την παρουσία του να είναι περιορισμένη στις δημόσιες εκδηλώσεις. Η τελευταία του κίνηση, η οποία προκάλεσε αίσθηση, ήταν η αλλαγή του νομικού του ονόματος σε «Paul du Rove» στη Γαλλία.

Η σύλληψη του Ντούροφ στο Παρίσι το 2024 προκάλεσε ανησυχία. Η γαλλική δικαιοσύνη τον κατηγορεί ότι έμεινε άπρακτος ενώ διαπράττονταν διάφορες παράνομες ενέργειες από συνδρομητές της πλατφόρμας του. Κατηγορείται ιδίως για έλλειψη ελέγχου και συνεργασίας με τις διωκτικές αρχές, αλλά το γεγονός ότι η σύλληψη συνέπεσε με πολιτικές αντιπαραθέσεις ενίσχυσε τις υποψίες ότι η υπόθεση μπορεί να σχετίζεται με πολιτικά κίνητρα. Ο Ντούροφ και οι υποστηρικτές του έχουν καταγγείλει την σύλληψη ως επίθεση στην ελευθερία του λόγου και στις προσωπικές ελευθερίες.

12 charges against Telegram CEO Pavel Durov include “providing cryptology services aiming to ensure confidentiality without certified declaration” and six counts of “complicity” with alleged criminal activity by Telegram users



Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, μέσω επίσημης δήλωσης, ανέφερε ότι η σύλληψη του Ντούροφ δεν συνδέεται με πολιτικά κίνητρα και ότι η Γαλλία παραμένει προσηλωμένη στην ελευθερία της έκφρασης και στην καινοτομία. Ωστόσο, οι φωνές από τη Ρωσία και από άλλους υποστηρικτές του Ντούροφ, όπως ο Έλον Μασκ και ο Έντουαρντ Σνόουντεν, έχουν επικρίνει την ενέργεια της Γαλλίας ως πράξη πολιτικής καταπίεσης.

Imagine you own a large apartment complex.

France says, “It is a legal requirement to put microphones in every room and let us listen.”

You say, “No, people should be able to have private conversations.”

They arrest you.

The digital equivalent just happened to Pavel Durov.

— Sean Linehan (@seanlinehan) August 24, 2024