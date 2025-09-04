Παρίσι: Ολοκληρώθηκε η σύνοδος της Συμμαχίας των Προθύμων για την Ουκρανία – Τι αποφασίστηκε και ποια όρια έβαλε η Γερμανία

Οι σύμμαχοι της Ουκρανίας συμφώνησαν ότι είναι αναγκαίο να συνεχισθεί η εντατική βοήθεια προς το Κίεβο για την άμυνα της Ουκρανίας και ότι μια διαρκής ειρήνη απαιτεί ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας, δήλωσε ο Τσέχος πρωθυπουργός Πετρ Φιάλα, μετά τις συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν νωρίτερα σήμερα μεταξύ των ηγετών.

«Είναι αναγκαίο να συνεχίσουμε την άσκηση πιέσεων προς την Ρωσία με στόχο την δημιουργία προϋποθέσεων για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη» δήλωσε ο Φιάλα στην Πράγα, μετά τις συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν τόσο μέσω τηλεδιάσκεψης όσο και δια ζώσης, στο Παρίσι μεταξύ των χωρών που συμμετέχουν στην «Συμμαχία των Προθύμων».

Η Γερμανία είναι έτοιμη να αυξήσει τη χρηματοδότηση και την εκπαίδευση των ουκρανικών δυνάμεων, αλλά θα αποφασίσει για περαιτέρω στρατιωτικές δεσμεύσεις μόνο όταν οι συνολικές συνθήκες είναι σαφείς, δήλωσε την Πέμπτη κυβερνητικός εκπρόσωπος, στο Βερολίνο.

“Η Γερμανία θα αποφασίσει για μια στρατιωτική δέσμευση εν ευθέτω χρόνω, όταν το πλαίσιο θα είναι σαφές”, ανέφερε ο εκπρόσωπος, σε δήλωσή του μετά τις συνομιλίες μεταξύ των συμμάχων του Κιέβου την Πέμπτη.

“Αυτό αναφέρεται στο είδος και την έκταση μιας δέσμευσης των ΗΠΑ, καθώς και στο αποτέλεσμα μιας διαπραγματευτικής διαδικασίας, μεταξύ άλλων παραγόντων”.