Παρίσι: Εισβολή διαδηλωτών στα κεντρικά της Louis Vuitton – ΒΙΝΤΕΟ

Οργισμένοι διαδηλωτές που αντιτίθενται στο σχέδιο του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν για αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης στα 64 βγήκαν στους δρόμους και σήμερα, Μ. Πέμπτη, σε όλη την Γαλλία.

Στο Παρίσι ορισμένοι διαδηλωτές που κρατούσαν αναμμένες φωτοβολίδες κατευθύνθηκαν στο Συνταγματικό Συμβούλιο , το οποίο θα αποφασίσει την Παρασκευή αν θα ακυρώσει οποιοδήποτε ή όλα τα μέρη του σχετικού νόμου. Ήρθαν αντιμέτωποι με ένα μεγάλο αριθμό αστυνομικών που είχαν αναπτυχθεί έξω από το κτίριο, όπου ώρες πριν από την έναρξη της πορείας άλλοι διαδηλωτές είχαν πετάξει σακούλες με σκουπίδια.

Επίσης, πριν από την κύρια πορεία, περισσότεροι από 100 σιδηροδρομικοί διαδήλωσαν σε δρόμο του Παρισιού με μπουτίκ πολυτελείας, εισβάλλοντας στα γραφεία του ομίλου πολυτελών ειδών LVMH και ανέβηκαν στον πρώτο όροφο.

Workers in #Paris have stormed the headquarters of #LouisVuitton, taking over the building.

I can’t tell you what the future holds for France, or for any of us, but we are watching what happens when inequity and pain ignite and become rage.

Let the ruling classes tremble… pic.twitter.com/FOoJHdvMtJ

— ice cream socialist (@_robin_leigh) April 13, 2023