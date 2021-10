Πάρις Χίλτον: Η συγκλονιστική εξομολόγηση για την κακοποίηση που υπέστη στο σχολείο της

Η Πάρις Χίλτον περιέγραψε με κάθε λεπτομέρεια τη φρίκη που βίωσε στην εφηβεία της όταν βρέθηκε έγκλειστη σε κέντρο θεραπείας νέων με παραβατική συμπεριφορά στη Γιούτα, προκαλώντας ανατριχίλα.

Σε συνέντευξη Τύπου που έδωσε έξω από το Καπιτώλιο στην Ουάσινγκτον, η Πάρις Χίλτον, έχοντας στο πλευρό της τον Γερουσιαστή Τζέφ Μέρκλεϊ και εκπροσώπους του Κογκρέσου, που είναι αρμόδιοι για το νομοσχέδιο σχετικά με την ομοσπονδιακή εποπτεία στη βιομηχανία των “προβληματικών νέων”, περιέγραψε την κακοποίηση που υπέστη στο κέντρο στη Γιούτα.

“Με στραγγάλισαν. Με χαστούκισαν στο πρόσωπο. Με παρακολούθησαν άνδρες υπάλληλοι να κάνω μπάνιο. Μου μιλούσαν χυδαία. Με ανάγκασαν να πάρω φάρμακα χωρίς τη σωστή διάγνωση. Δεν μου παρείχαν σωστή εκπαίδευση. Με έκλειναν στην απομόνωση, ένα δωμάτιο που έζεχνε αίμα και τόσα άλλα” ανακάλεσε η Χίλτον.

Κοντά της ήταν και άλλα θύματα όπως και η μητέρα της, ενώ συνεργεία κατέγραφαν τη συνέντευξη για να την περιλάβουν στο επερχόμενο reality σόου της κληρονόμου. Η ίδια ξεκινώντας την ομιλία της συστήθηκε όχι “ως Πάρις Χίλτον, αλλά ως επιζήσασα.

Thank you for spreading the word on this important cause. https://t.co/CLGugf7PJc

— Paris Hilton (@ParisHilton) October 20, 2021