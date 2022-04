Πανικός στην Κωνσταντινούπολη από ισχυρή έκρηξη – Οι πρώτες πληροφορίες

Ισχυρή έκρηξη στην Κωνσταντινούπολη και συγκεκριμένα στην περιοχή του Μπέιογλου.

Η έκρηξη σημειώθηκε στις 8.30 το πρωί σε φρεάτιο, το οποίο εξερράγη λόγω βραχυκυκλώματος υπόγειων καλωδίων, σύμφωνα με όσα μετέδωσε η ΕΡΤ1.

Οι κάτοικοι παρακείμενων 3 κτιρίων απομακρύνθηκαν προληπτικά. Οι κάτοικοι βγήκαν έξω με τα παιδιά και τα κατοικίδιά τους.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες από πολύ νωρίς άρχισε να βγαίνει καπνός σε δρόμο της περιοχής λόγω της καύσης υπόγειων καλωδίων.

A powerful #explosion occured in #Istanbul

According to media reports, at least 10 people were injured pic.twitter.com/QmSAi94Wet

— International Updates #Exclusive (@ImSandeepbhati) April 18, 2022