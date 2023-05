Πακιστάν: Ξυλοκόπησαν μέχρι θανάτου θρησκευτικό ηγέτη για «βλάσφημα σχόλια» – Προσοχή, σκληρές εικόνες

Φριχτό θάνατο βρήκε ένας θρησκευτικός ηγέτης στο Πακιστάν, αφού ο κόσμος τον λίντσαρε, θεωρώντας τα όσα είπε βλάσφημα.

Σύμφωνα με το “Al Jazeera”, αξιωματούχος δήλωσε στο μέσο ότι: «Ένας Πακιστανός ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου επειδή φέρεται να έκανε βλάσφημα σχόλια κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης του κόμματος της αντιπολίτευσης στη βορειοδυτική επαρχία Κιμπέρ-Πανκτούνκβα.»

Όλα ξεκίνησαν όταν ο Νιγκιάρ Αλάμ, ο οποίος ήταν τοπικός θρησκευτικός μουσουλμάνος ηγέτης, κλήθηκε να δώσει μια ομιλία σε συγκέντρωση που διοργάνωσε το κόμμα Τεχρίκ- ε- Ινσάφ του πρώην πρωθυπουργού Ιμράν Χαν στο χωριό Σαβαλντχέρ στην περιοχή Μαρντάν. Το πλήθος ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου τον Αλάμ αφού «πέρασε κάποιες βλάσφημες δηλώσεις που εξόργισαν τον κόσμο», είπε στο “Al Jazeera” ένας τοπικός αξιωματούχος, ο οποίος ζήτησε να διατηρήσει την ανωνυμία του. Οι αστυνομικοί αρχικά είχαν καταφέρει να διασώσουν τον άνδρα, οδηγώντας τον σ’ ένα κοντινό κατάστημα, όπου θεώρησαν πως θα ήταν ασφαλής. Όμως ο εξαγριωμένος όχλος διέρρηξε την πόρτα του καταστήματος, σέρνοντας έξω τον άνδρα όπου τον δολοφόνησε με ιδιαίτερη βαναυσότητα.

Το σώμα του θρησκευτικού ηγέτη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για να εξεταστεί και η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, σύμφωνα με τον αξιωματούχο: «Έχουμε καταθέσει μια πρώτη αναφορά πληροφοριών όπου η ίδια η αστυνομία είναι ο καταγγέλλων, αλλά λόγω του πόσο ευαίσθητο είναι το θέμα, η πρώτη αναφορά είναι σφραγισμένη.»

A Muslim religious leader has been beaten to death in Pakistan for allegedly making ‘blasphemous remarks’ during a speech at a rally for Imran Khan’s opposition PTI party ⤵️ pic.twitter.com/KPi7opmvXt

— Al Jazeera English (@AJEnglish) May 7, 2023