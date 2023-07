Πακιστάν: Τουλάχιστον 40 νεκροί από έκρηξη σε πολιτική συγκέντρωση

Τουλάχιστον 40 είναι οι νεκροί από έκρηξη που έγινε σήμερα σε μία περιοχή της επαρχίας Κιμπέρ-Πανκτούνκβα που βρίσκεται στο βορειοδυτικό τμήμα του Πακιστάν, όπως μετέδωσε το ειδησεογραφικό κανάλι Geo News επικαλούμενο τοπικούς αξιωματούχους.

Οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν ότι επρόκειτο για επίθεση αυτοκτονίας. Αργότερα τα τοπικά μέσα μετέδωσαν ότι εξερράγη βόμβα. Η έκρηξη σημειώθηκε στα περίχωρα του Κχαρ, της πρωτεύουσας της περιφέρειας Μπατζούρ, στην Χιμπέρ Παχτούνκβα, όπως ανέφερε το Geo News, επικαλούμενο τοπικούς αξιωματούχους. Τουλάχιστον 200 άτομα τραυματίστηκαν. Η επίθεση έγινε σε συγκέντρωση της θρησκευτικής και πολιτικής οργάνωσης Jamiat Ulema-e-Islam-Fazl (JUI-F). Οι αρχές έχουν αποκλείσει την περιοχή και έχουν προειδοποιήσει ότι ο αριθμός των νεκρών είναι πιθανό να αυξηθεί περαιτέρω.

Η επιχείρηση διάσωσης για την παροχή βοήθειας στους τραυματίες βρίσκεται σε εξέλιξη και η αστυνομία δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει τα αίτια της έκρηξης, σύμφωνα με το BBC. Εικόνες που μεταδίδονται από την τοπική τηλεόραση δείχνουν ασθενοφόρα να μεταφέρουν τραυματίες σε νοσοκομεία στην πακιστανική φυλετική περιοχή Μπατζάρ, στην επαρχία Χάιμπερ Παχτούνκβα, κοντά στα σύνορα με το Αφγανιστάν. Ορισμένοι βαριά τραυματίες περιμένουν στους διαδρόμους των κλινικών, καθώς είναι αδύνατον να αντιμετωπιστούν ταυτοχρόνως τόσα περιστατικά και οι γιατροί πασχίζουν να περιθάλψουν όσο μεγαλύτερο αριθμό θυμάτων μπορούν.

Οι αρχές έχουν κηρύξει το νοσοκομείο της περιφέρειας σε κατάσταση έκτακτης υγειονομικής ανάγκης. Ένας περιφερειακός ηγέτης του JUI-F, ο Maulana Ziaullah, σκοτώθηκε στην έκρηξη, δήλωσαν τοπικοί αξιωματούχοι. Ορισμένοι από τους σοβαρά τραυματίες μεταφέρθηκαν με αεροπλάνο σε νοσοκομείο της πρωτεύουσας της επαρχίας, Πεσαβάρ. Κανείς δεν ανέλαβε αμέσως την ευθύνη για την επίθεση.

Το Πακιστάν βρίσκεται αντιμέτωπο νέο κύμα επιθέσεων ισλαμιστών ενόπλων από την προηγούμενη χρονιά, όταν κατέρρευσε μία συμφωνία εκεχειρίας μεταξύ των Πακιστανών Ταλιμπάν (Tehreek-e-Taliban Pakistan -TTP) και της κυβέρνησης στο Ισλαμαμπάντ. Η οργάνωση TTP υποστηρίζει ότι είναι έμμεσα συνδεδεμένη με τους Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν.

Blast took place at the religious rally of Jamiat Ulema-e-Islam in Khar of Bajur District of KPK province, Pakistan. The number of casualties and those injured is expected to go up as the reports come from the spot. pic.twitter.com/SwyPq3Oh4D

— Pramod Kumar Singh (@SinghPramod2784) July 30, 2023