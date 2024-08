Παιδάκι έπεσε σε ανοιχτό φρεάτιο και παγιδεύτηκε 6 μέτρα κάτω από τη γη – Η στιγμή της διάσωσής του – ΒΙΝΤΕΟ

Συγκλονιστικές στιγμές έζησε ένα ζευγάρι στο Κάνσας των ΗΠΑ, που είδε τον μόλις 14 μηνών γιό να παγιδεύεται μέσα σε έναν μακρόστενο σωλήνα χωμένο στο έδαφος.

Το παρ’ ολίγον τραγικό περιστατικό συνέβη την περασμένη Κυριακή (28/7) στην αυλή του σπιτιού της οικογένειας όταν το παιδάκι κατάφερε, την ώρα που έπαιζε να πέσει μέσα σε ένα ακάλυπτο φρεάτιο και να παγιδευτεί έξι μέτρα κάτω από το έδαφος.

Όπως περιέγραψαν οι γονείς του, Μπλέικ και Ελίζαμπεθ, ήταν και οι δύο στον εξωτερικό χώρο του σπιτιού τους, αφήνοντας τον μικρό να παίξει μιας και η μέρα ήταν ηλιόλουστη και ιδανική για παιχνίδι.

Όπως είπε η μητέρα, για λίγο άφησε τον μικρό από την προσοχή της κι αυτός σε κλάσματα του δευτερολέπτου βρέθηκε μέσα στην τρύπα. Η μητέρα πανικόβλητη έβαλε τις φωνές, κάνοντας τον πατέρα Μπλέικ που, όπως είπε μαστόρευε το αμάξι της οικογένειας λίγα μέτρα πιο κάτω, να τρέξει έντρομος για να δει τι είχε συμβεί.

Το παιδάκι, ονόματι Μπέντλεϊ, άρχισε έντρομος να κλαίει, όταν συνειδητοποίησε ότι δεν μπορούσε να βγει κι ότι ήταν εγκλωβισμένος.

Μολονότι οι γονείς του τού μιλούσαν για να τον καθησυχάσουν και να σιγουρευτούν ότι ήταν καλά, εκείνος ακουγόταν ιδιαίτερα τρομαγμένος.

Αυτός ήταν και ο λόγος που, όταν έφτασαν οι διασώστες, ο μικρούλης απέκρουε κάθε προσπάθειά τους για να τον βγάλουν από το φρεάτιο. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός, ότι αρχικά οι διασώστες πέταξαν μέσα στο ανοιχτό φρεάτιο σχοινί, μήπως και το παιδί κρατιόταν από αυτό για να τον τραβήξουν επάνω, εκείνος το έδιωχνε με τα χεράκια του, αρνούμενος να συνεργαστεί.

Δείτε σχετικό βίντεο:

A 14-month-old boy is safe after a harrowing rescue from a PVC pipe.

The toddler fell about 12 feet down the pipe. One officer quickly made a makeshift “catch pole” out of a smaller PVC pipe and rope, using it to lift the boy out safely.

Read more at https://t.co/TedimNpz0O pic.twitter.com/VmivUox0mZ

— ABC7 Eyewitness News (@ABC7) July 31, 2024