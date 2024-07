Ουγγαρία: «Δανείζει» 500 εκατ. ευρώ στη Β. Μακεδονία – Όρμπαν και Μιτσκόσκι συμφώνησαν για οικονομική συνεργασία – ΒΙΝΤΕΟ

Η κυβέρνηση της Ουγγαρίας θα χορηγήσει, σε πρώτη φάση δάνειο 500 εκατ. ευρώ στη Βόρεια Μακεδονία, ενώ οι δύο χώρες θα συνάψουν ειδική οικονομική σχέση γνωστοποίησε ο πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας, Χρίστιαν Μιτσκόσκι, μετά τη συνάντηση που είχε σήμερα με τον ομόλογό του της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, στην Ουάσιγκτον.

During our meeting in Washington today, it was my pleasure to express my congratulations to Prime Minister @MickoskiHM on his huge election victory. I am looking forward to strengthening 🇭🇺🇲🇰relations to the benefit of our nations! pic.twitter.com/aj1APvrcOv

— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) July 11, 2024