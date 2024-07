«Βόμβα» για τον Ομπάμα: Τον κατηγορούν ότι βρίσκεται πίσω από το «άδειασμα» του Τζορτζ Κλούνεϊ στον Τζο Μπάιντεν

Η συμπαρουσιάστρια του «Morning Joe» του MSNBC, Mika Brzezinski, ισχυρίστηκε την Πέμπτη ότι ο πρώην πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα βρίσκεται πίσω από το άρθρο του Τζορτζ Κλούνεϊ στους New York Times, με το οποίο καλούσε τον Τζο Μπάιντεν να αποσυρθεί από την κούρσα για την προεδρία των ΗΠΑ.

«Αυτός δεν ήταν ο Τζορτζ Κλούνεϊ», είπε η Brzezinski για το άρθρο κατά τη διάρκεια της εκπομπής το πρωί της Πέμπτης που λέγεται ότι παρακολουθεί συχνά ο Μπάιντεν.

«Τι εννοείς;» ρώτησε ο Joe Scarborough, σύζυγος και συμπαρουσιαστής της. «Ποιος νομίζεις ότι ήταν; Ποιος νομίζεις ότι ήταν;»

«Μπορείς να πεις το όνομα, δεν θα λιώσεις. Δεν είναι ο Voldemort. Λέτε να πιστεύετε ότι ο Μπαράκ Ομπάμα τον έβαλε σε αυτό;».

Η Brzezinski απάντησε: «Πιστεύω ότι ο Μπαράκ Ομπάμα έχει μεγάλη επιρροή και νομίζω ότι υπάρχει, υπάρχει πολλή εκεί».

«Υπάρχουν πολλά εκεί!» είπε ο Scarborough.

«Υπάρχουν πολλά εκεί!» επανέλαβε η Brzezinski.

Ο Scarborough πρόσθεσε ότι ο Μπάιντεν εξακολουθούσε να είναι «βαθιά αγανακτισμένος για τη μεταχείρισή του» και αγανακτισμένος «όχι μόνο για το επιτελείο του Ομπάμα αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο παραμερίστηκε για τη Χίλαρι Κλίντον… Πάντα ένιωθε σαν ξένος, πάντα ένιωθε ότι οι άνθρωποι τον περιφρονούν».

Η Brzezinski έβαλε στο στόχαστρο τον Ομπάμα, λέγοντας ότι η προεδρία του δεν ήταν τόσο σημαντική όσο αυτή του αντιπροέδρου του. Σχολίασε μια φωτογραφία στην οποία οι δύο άνδρες εμφανίζονταν στο πλευρό του Τζορτζ Κλούνεϊ και της Τζούλια Ρόμπερτς σε έναν έρανο στο Λος Άντζελες τον περασμένο μήνα.

«Θα σας πω, υπήρχαν δύο άνθρωποι σε αυτή τη φωτογραφία και ο ένας είχε μια προεδρία που ήταν απολύτως, αναμφισβήτητα ιστορική», είπε, αναφερόμενη στον Μπάιντεν.

«Λοιπόν, νομίζω ότι έχετε δύο άτομα που είχαν εξαιρετικά ιστορικές προεδρίες», απάντησε ο Scarborough .

«Ω, συγγνώμη», είπε. «Ιστορική όσον αφορά τα νομοθετικά επιτεύγματα».

Biden allies on Morning Joe have started attacking President Obama because of the George Clooney op-ed.

Terrible strategy on their part. This will blow up in the Biden campaign’s face. They’re going to make Obama drop the hammer on old Joe. pic.twitter.com/V5ZjXqMmpB

— Free (@KaladinFree) July 11, 2024