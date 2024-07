Κλούνεϊ για Μπάιντεν: Τα στελέχη των Δημοκρατικών να του ζητήσουν να αποσυρθεί οικειοθελώς

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ πήρε θέση για το θέμα της υποψηφιότητας του Τζο Μπάιντεν, εν μέσω των σεναρίων περί απόσυρσής του από την κούρσα των εκλογών στις ΗΠΑ.

Όλα δείχνουν ότι τα περιθώρια για τον Αμερικανό Πρόεδρο στενεύουν ακόμα περισσότερο, με τον διάσημο ηθοποίο, ένθερμο Δημοκρατικό που εμπλέκεται ενεργά στη συγκέντρωση χρημάτων για το κόμμα, να καλεί σήμερα τον Μπάιντεν να αποσυρθεί από την κούρσα για τις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου, εν μέσω των αμφιβολιών για την κατάσταση της υγείας του.

«Τα πρωτοκλασάτα στελέχη των Δημοκρατικών (…), οι γερουσιαστές, τα μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων και οι άλλοι υποψήφιοι, που κινδυνεύουν να χάσουν τον Νοέμβριο, πρέπει να ζητήσουν από αυτόν τον πρόεδρο να αποσυρθεί οικειοθελώς», έγραψε ο ηθοποιός σε ένα άρθρο που δημοσιεύτηκε από τους New York Times, υπογραμμίζοντας, ωστόσο, ότι «αγαπάει τον Τζο Μπάιντεν».

George Clooney, who co-chaired a fundraiser for President Biden that raised $14 million dollars just a few weeks ago, calls on him to drop out.

“It’s devastating to say it, but the Joe Biden I was with three weeks ago at the fund-raiser was not the Joe “big F-ing deal”… pic.twitter.com/E4cItpUsRV

— Yashar Ali 🐘 (@yashar) July 10, 2024