Ουκρανία: Τραυματίες διαδηλωτές σε συγκέντρωση στη Νόβα Κακόβκα – Καταγγέλλουν ρωσικά πυρά

Πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια διαδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στην πόλη Νόβα Κακόβκα, στη Χερσώνα της Ουκρανίας, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες που επικαλείται το ουκρανικό πρακτορείο ειδήσεων interfax.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, Ρώσοι στρατιώτες άνοιξαν πυρ εναντίον των πολιτών, προκειμένου να διαλύσουν τη διαδήλωση ενάντια στη ρωσική εισβολή. Οι ρωσικές δυνάμεις έχουν καταλάβει τη συγκεκριμένη πόλη.

Όπως αναφέρει το πρακτορείο, οι Ρώσοι στρατιώτες πυροβόλησαν εναντίον διαδηλωτών και χρησιμοποίησαν χειροβομβίδες κρότου-λάμψης ώστε να διαλύσουν τη συγκέντρωση.

Παρόλα αυτά, οι διαδηλωτές αρνήθηκαν να φύγουν από τον δρόμο και κάλεσαν τους Ρώσους στρατιώτες να εγκαταλείψουν την Ουκρανία και να επιστρέψουν στα σπίτια τους, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Atmosphere from the temporarily occupied Nova Kakhovka, #Kherson region pic.twitter.com/tQuqI1gt2Y

🇺🇦 In the temporarily occupied Nova Kakhovka #Ukraine, a rally against the invaders began.

The whole city in the colors of the Ukrainian flag.

pic.twitter.com/Sz53Vyeq0G

— Ukraine News 🇺🇦 (@UkraineNews0) March 6, 2022