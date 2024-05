Ουκρανία: Τουλάχιστον 12 νεκροί σε επίθεση στο Χάρκοβο – Έκκληση Ζελένσκι

Τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες και ακόμη 43 τραυματίστηκαν σε ρωσικό πλήγμα σε εμπορική αγορά στο Χάρκοβο, δήλωσαν τοπικοί αξιωματούχοι με τον αριθμό των νεκρών να αυξάνεται καθώς η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας σείστηκε χθες από δυο επιθέσεις.

Δύο κατευθυνόμενες βόμβες έπληξαν την αγορά με υλικά ιδιοκατασκευών Epicentr σε περιοχή με κατοικίες χθες το απόγευμα, δήλωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης Όλεχ Σινεχούμποφ στην κρατική τηλεόραση. Τα πλήγματα προκάλεσαν μεγάλη πυρκαγιά, με πυκνό, μαύρο καπνό να υψώνεται πάνω από το κτίριο.

Σαράντα τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν, σύμφωνα με το γραφείο του τοπικού εισαγγελέα, ενώ 10 από τους 12 νεκρούς δεν έχουν ακόμα ταυτοποιηθεί.

Ο δήμαρχος του Χαρκόβου Ίχορ Τέρεχοφ δήλωσε ότι την ώρα του πλήγματος στο κατάστημα βρίσκονταν περίπου 120 άνθρωποι. «Η επίθεση είχε στόχο ένα εμπορικό κέντρο, όπου υπήρχε πολύς κόσμος. Αυτό είναι ξεκάθαρα τρομοκρατία», δήλωσε ο Τέρεχοφ.

Σε ανάρτηση στο Telegram, ο υπουργός Εσωτερικών της Ουκρανίας Ιχόρ Κλιμένκο δήλωσε ότι συνεχίζει να αγνοείται η τύχη 16 ανθρώπων.

Ταυτόχρονα ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έκανε έκκληση στους δυτικούς συμμάχους της Ουκρανίας να τη βοηθήσουν να ενισχύσει την αντιαεροπορική της άμυνα για να κρατήσει ασφαλείς τις πόλεις της. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, χαρακτήρισε «απαράδεκτη» την επίθεση στην υπεραγορά.

Russia has launched another brutal attack on our Kharkiv – on a construction hypermarket, on Saturday, right in the middle of the day.

As of now, it is believed that more than 200 people were in the hypermarket. All the emergency services are already on the site and providing… pic.twitter.com/9ItlGHkkEY

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 25, 2024