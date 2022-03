Ουκρανία: Στις φλόγες ρωσικό αποβατικό πλοίο στο λιμάνι Μπερντιάνσκ – ΒΙΝΤΕΟ

Το ουκρανικό Πολεμικό Ναυτικό ανακοίνωσε σήμερα ότι κατέστρεψε ένα ρωσικό αποβατικό πλοίο το οποίο ήταν αγκυροβολημένο στο λιμάνι της πόλης Μπερντιάνσκ, κοντά στη Μαριούπολη, στην Αζοφική θάλασσα.

«Το πλοίο μεταφοράς στρατευμάτων Orsk καταστράφηκε στο κατεχόμενο λιμάνι Μπερντιάνσκ. Δόξα στην Ουκρανία!», έγραψε το Πολεμικό Ναυτικό σε μήνυμά του στον λογαριασμό του στο Facebook, συνοδευόμενο από τρεις φωτογραφίες: ένα γενικό πλάνο του πλοίου χωρίς καμία ζημιά και δύο φωτογραφίες από μακριά που δείχνουν καπνό να υψώνεται από το λιμάνι και το πλοίο να φλέγεται, χωρίς ωστόσο αυτό να φαίνεται καθαρά.

We are told that #Russian ships have been hit in the port of #Berdyansk. We are waiting for official confirmation or denial. pic.twitter.com/9mRmkm2FNu

— NEXTA (@nexta_tv) March 24, 2022