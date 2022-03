Ουκρανία: Το νέο γραμματόσημο για το Φιδονήσι και το ρωσικό πλοίο

Η Ουκρανία θα αποκτήσει σύντομα ένα νέο γραμματόσημο που θα ονομάζεται “Ρωσικό πολεμικό πλοίο, να πάτε να γ@@@ε!” σύμφωνα με την υφυπουργό Εξωτερικών της χώρας, Emine Dzheppar.

Το γραμματόσημο, το οποίο αναφέρεται στο περιβόητο περιστατικό με τους στρατιώτες στο Φιδονήσι, περιλαμβάνει ένα σκίτσο του καλλιτέχνη Boris Groh και έλαβε τις περισσότερες ψήφους σε μια δημοσκόπηση, όπως αποκάλυψε.

Δεκατρείς συνοριοφύλακες που σταθμεύουν στο νησάκι περίπου 16 εκταρίων (40 στρεμμάτων) που βρίσκεται περίπου 186 μίλια (300 χλμ) δυτικά της Κριμαίας, φέρεται να είπαν σε ένα ρωσικό πολεμικό πλοίο: «Ρωσικό πολεμικό σκάφος γ%@#[email protected]» όταν του ζητήθηκε να παραδοθεί τις πρώτες ημέρες της εισβολής. Αρχικά είχε γίνει γνωστό ότι σκοτώθηκαν από τις ρωσικές δυνάμεις, αλλά τελικά αποδείχθηκε ότι ήταν αιχμάλωτοι.

Ο Ουκρανός πρόεδρος μάλιστα είχε ανακοινώσει σε διάγγελμά του ότι θα απονείμει μετά θάνατον σε όλους τους στρατιώτες του βραβείου Ήρωα της Ουκρανίας.

The postage stamp named “Russian warship, go f**k yourself!” will appear in🇺🇦. The sketch by artist Boris Groh received the most votes and will soon be published by Ukraine’s state postal company.

🇺🇦✌️#StandWithUkraine#StopRussianAgression pic.twitter.com/ByYAzw2tYq

— Emine Dzheppar (@EmineDzheppar) March 12, 2022