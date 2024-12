Ουκρανία: Το Κίεβο κατονόμασε τον Ρώσο αξιωματικό που έδωσε εντολή για το πυραυλικό πλήγμα σε ξενοδοχείο του Κραματόρσκ

Η Ουκρανία ανακοίνωσε σήμερα ότι ο συνταγματάρχης Αλεξέι Κιμ, αναπληρωτής αρχηγός του ρωσικού Γενικού Επιτελείου, διέταξε πυραυλική επίθεση σε ξενοδοχείο στην ανατολική Ουκρανία τον Αύγουστο, κατά την οποία σκοτώθηκε ο σύμβουλος ασφαλείας του Reuters Ράιαν Έβανς και τραυματίστηκαν δύο δημοσιογράφοι του πρακτορείου.

Η ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε από την Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU) στην εφαρμογή Telegram αναφέρει ότι ο Κιμ έδωσε εντολή για το πλήγμα στο ξενοδοχείο Sapphire στο Κραματόρσκ στις 24 Αυγούστου.

«Ο Κιμ ήταν αυτός που υπέγραψε την οδηγία και έδωσε την εντολή μάχης για πυρά κατά του ξενοδοχείου, όπου διέμεναν μόνο πολίτες», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Δεν υπήρξε άμεσο σχόλιο από το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας, το οποίο δεν απάντησε σε προηγούμενα αιτήματα για να σχολιάσει την επίθεση. Το πρακτορείο Reuters δεν έλαβε επίσης καμία απάντηση σε μηνύματα στο κινητό τηλέφωνο του Κιμ που ζητούσε να σχολιάσει τη δήλωση της SBU.

Απαντώντας σε ερωτήσεις του Reuters, η SBU αρνήθηκε να μοιραστεί αντίγραφο της οδηγίας που υπέγραψε ο Κιμ ή να παράσχει περαιτέρω στοιχεία για να στηρίξει τους ισχυρισμούς της. Το Reuters δεν μπόρεσε να τους επιβεβαιώσει από ανεξάρτητες πηγές.

«Για την πραγματοποίηση της επίθεσης, ο Ρώσος συνταγματάρχης ενέπλεξε μία από τις υποκείμενες μονάδες των πυραυλικών δυνάμεων του», αναφέρει η ουκρανική υπηρεσία, προσθέτοντας ότι το πλήγμα πραγματοποιήθηκε με βαλλιστικό πύραυλο Iskander-M.

Η SBU δεν προσδιόρισε τη συγκεκριμένη μονάδα

Η ανακοίνωσή της αναφέρει ότι ο Κιμ χαρακτηρίσθηκε ύποπτος βάσει δύο άρθρων του ουκρανικού ποινικού κώδικα: διεξαγωγή επιθετικού πολέμου και παραβίαση των νόμων και των εθίμων του πολέμου.

Το Reuters δήλωσε: «Επισημαίνουμε την σημερινή είδηση από τις ουκρανικές υπηρεσίες ασφαλείας σχετικά με την πυραυλική επίθεση στις 24 Αυγούστου 2024 στο ξενοδοχείο Sapphire στο Κραματόρσκ, έναν πολιτικό στόχο σε απόσταση άνω των 20 χιλιομέτρων από το κατεχόμενο από τη Ρωσία έδαφος».

«Η επίθεση είχε ολέθριες συνέπειες, καθώς σκοτώθηκε ο σύμβουλος ασφαλείας μας, Ράιαν Έβανς, και τραυματίστηκαν μέλη της συντακτικής μας ομάδας. Συνεχίζουμε να αναζητούμε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επίθεση. Είναι εξαιρετικά σημαντικό για τους δημοσιογράφους να μπορούν να κάνουν ρεπορτάζ ελεύθερα και με ασφάλεια», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

🛴The Security Service of Ukraine served a notice of suspicion in absentia to Russian General Alexey Kim, who ordered the attack on the hotel in Kramatorsk where the @Reuters crew was staying. The agency’s security adviser, Ryan Evans, was killed.

📸Ryan Evans, Reuters pic.twitter.com/RmIQA3lG5c

— ІМІ (@imiukraine) December 20, 2024