Ουκρανία: Συγκλονιστικό ΒΙΝΤΕΟ από την Οδησσό – Γεμίζουν σακιά με άμμο υπό τους ήχους των Bon Jovi

Συγκλονιστικές είναι οι εικόνες από την Οδησσό στην Ουκρανία η οποία δέχεται το ρωσικό «σφυροκόπημα» για 28η ημέρα.

Στο βίντεο που κυκλοφορεί στα social media τις τελευταίες ώρες, έφηβοι, ηλικιωμένοι ακόμη και μικρά παιδιά σκάβουν την παραλία στην Οδησσό και γεμίζουν σακιά με άμμο.

Αυτά μεταφέρονται με φορτηγά σε διάφορα σημεία της πόλης προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως οδοφράγματα που θα εμποδίσουν την προέλαση των Ρώσων.

Το συγκλονιστικό βίντεο έχει μουσική υπόκρουση το τραγούδι των Bon Jovi, «It’s my life». Ένας νεαρός σε ντραμς και με τη μουσική στη διαπασών εμψυχώνει τους κατοίκους της Οδησσού.

Μάλιστα το συγκεκριμένο απόσπασμα ανέβασε και στο Twitter και ο επίσημος λογαριασμός των Bon Jovi.

This is for the ones who stood their ground…

Odessa, Ukraine. #SlavaUkraini 🇺🇦 pic.twitter.com/N9iT2EoeH7

— Bon Jovi (@BonJovi) March 22, 2022