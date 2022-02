Ουκρανία: Σφοδροί βομβαρδισμοί του πυροβολικού στο Ντανιέτσκ

Κρότοι εκρήξεων οβίδων του πυροβολικού ακούγονται σε κεντρικούς, βόρειους και δυτικούς τομείς του Ντανιέτσκ της Ουκρανίας, της μεγαλύτερης πόλης της αυτοανακηρυγμένης Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντανιέτσκ, σύμφωνα με ανταποκριτή του ρωσικού πρακτορείου ειδήσεων TASS.

Σύμφωνα με το πρακτορείο, χρησιμοποιούνται βαριά πυροβόλα εναντίον της πόλης και η επίθεση βρίσκεται σε εξέλιξη.

Very heavy shelling ongoing in #Donetsk . Local sources reported that these shelling are outgoing , #DPR are launching artillery strikes towards position of #Ukraine army . So far no reports of impact reported inside #Donestkpic.twitter.com/QKUas4aIj9

