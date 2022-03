Ουκρανία: Σφοδροί βομβαρδισμοί σε Χάρκιβ και Μικολάγεφ – Σφίγγει ο κλοιός για το Κίεβο

Ουκρανία… ώρα μηδέν. Η επίθεση του ρωσικού στρατού είναι ολομέτωπη. Βομβαρδίζουν τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, το Χαρκίβ, ενώ σφίγγει ο κλοιός για το Κίεβο.

Και όλα αυτή την ώρα που εντός της ημέρας αναμένεται να διεξαχθεί ο τρίτος γύρος ρωσοουκρανικών διαπραγματεύσεων, χωρίς πολλές ελπίδες πως θα φέρει καρπούς.

Σφοδροί αεροπορικοί βομβαρδισμοί σημειώθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα στη Χαρκίβ, στη βορειοανατολική Ουκρανία, με στόχους μεταξύ άλλων αθλητικό συγκρότημα τοπικού πανεπιστημίου και πολιτικές κτιριακές υποδομές, μετέδωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

Σύμφωνα με το ουκρανικό επιτελείο, οι ρωσικές δυνάμεις επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους στη Χαρκίβ, στην Τσερνιγκίβ (βόρεια), στη Σούμι (βορειοανατολικά) και στη Μικολάγεφ (νότια), ενώ «συγκεντρώνουν πόρους για να εξαπολύσουν έφοδο» στο Κίεβο.

Στην πρωτεύουσα, ο ουκρανικός στρατός διαμηνύει πως είναι έτοιμος να καταστρέψει την τελευταία γέφυρα που συνδέει την πόλη με τις δυτικές επαρχίες, για να φρενάρουν την προέλαση των ρωσικών αρμάτων μάχης. Το επιτελείο αναμένει τη ρωσική έφοδο «εντός ημερών».

«Αν λάβουμε διαταγή, ή αν δούμε τους Ρώσους να προελαύνουν, θα την ανατινάξουμε (…) με όσα περισσότερα άρματα του εχθρού πάνω της είναι δυνατό», δήλωσε ο λοχίας «Κάσπερ», μέλος μονάδας ουκρανών εθελοντών.

#Mykolaiv: People are looking at what’s left of their houses. pic.twitter.com/kfeoP6fcIj

— NEXTA (@nexta_tv) March 7, 2022