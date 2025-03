Ουκρανία: Ρωσικά πλήγματα με πυραύλους σε νοσοκομείο στη Σούμι – Αναφορές για 74 τραυματίες, μεταξύ των οποίων παιδιά

Μια ρωσική πυραυλική επίθεση έπληξε την πόλη Σούμι, στα βόρεια της Ουκρανίας, προκαλώντας τραυματισμούς σε 74 πολίτες, εκ των οποίων οι 13 ήταν παιδιά, σύμφωνα με ανακοίνωση του δημοτικού συμβουλίου της Σούμι, αναφέρει η Kyiv Indepedent. Από την πλευρά της, η εισαγγελία της πόλης κάνει λόγο για 65 τραυματίες (14 παιδιά).

Οι ρωσικές δυνάμεις επιτέθηκαν σε κατοικημένες περιοχές και σε υποδομές, συμπεριλαμβανομένου ενός νοσοκομείου παίδων, ανέφερε ο αναπληρώτης δήμαρχος Artem Kobzar.

Η επίθεση προκάλεσε ζημιές σε αρκετά πολυώροφα κτίρια και σε ένα σχολείο, όπως ανέφερε ο κυβερνήτης της περιοχής, Volodymyr Artiukh.



Καθώς οι αρμόδιες υπηρεσίες συνεχίζουν τις έρευνές τους στο σημείο, οι πλήρεις συνέπειες της πυραυλικής επίθεσης εξετάζονται, αναφέρουν τα ουκρανικά μέσα ενημέρωσης.

Η εισαγγελία της περιφέρειας ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον 65 άτομα, μεταξύ των οποίων 13 παιδιά, τραυματίστηκαν στην επίθεση σε κατοικημένη περιοχή της Σούμι.

