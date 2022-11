Ουκρανία: Οι Ρώσοι δημιουργούν «μονάδες φραγμού» για να εκτελούν τους λιποτάκτες

Οι Ρώσοι στην Ουκρανία, λόγω του χαμηλού ηθικού των στρατιωτών τους και της απροθυμίας τους να πολεμήσουν, έχουν πιθανώς αρχίσει να αναπτύσσουν «στρατεύματα φραγμού» ή «μονάδες φραγής», (“Barrier troops” or “blocking units” ) σύμφωνα με τις βρετανικές στρατιωτικές μυστικές υπηρεσίες και με βάση την ορολογία που χρησιμοποιείται από τη Βρετανία για τις μονάδες αυτές.

Στην ημερήσια σύνοψη (Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 04 November 2022) που δημοσιεύθηκε από το βρετανικό υπουργείο Άμυνας στο Twitter αναφέρεται ότι τέτοιες μονάδες απειλούν να πυροβολήσουν τους ίδιους τους στρατιώτες που υποχωρούσαν προκειμένου να τους εξαναγκάσουν σε επίθεση και είχαν χρησιμοποιηθεί από ρωσικά στρατεύματα σε προηγούμενες συγκρούσεις. Δεν διευκρινίζεται σε ποιες ακριβώς συγκρούσεις αναφέρονται.

(3/4) Recently, Russian generals likely wanted their commanders to use weapons against deserters, including possibly authorising shooting to kill such defaulters after a warning had been given. Generals also likely wanted to maintain defensive positions to the death.

