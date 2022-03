Ουκρανία: Ο στρατός εκτιμά ότι οι δυνάμεις της Λευκορωσίας έχουν λάβει εντολή να εισβάλουν στην ουκρανική επικράτεια

Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι εκτιμά ότι ο λευκορωσικός στρατός έχει ήδη λάβει εντολή να εισβάλει στην ουκρανική επικράτεια.

Το Κίεβο έχει αναφέρει ότι η Ρωσία χρησιμοποιεί το έδαφος της Λευκορωσίας για να εξαπολύει πυραυλικές επιθέσεις σε ουκρανικές πόλεις και το Μινσκ επέτρεψε στον ρωσικό στρατό να εισέλθει στο ουκρανικό έδαφος.

Ουκρανία: Σε κτίρια διπλωματικών αποστολών στο Κίεβο βρεθήκαν σημάδια, που μοιάζουν με στόχους

Ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ουκρανία Μάτι Μαάσικας ( Matti Maasikas) δήλωσε σήμερα ότι σε κτίρια διπλωματικών αντιπροσωπειών στο Κίεβο βρέθηκαν σημάδια που μοιάζουν με στόχους.

«Έρχονται κι άλλες ‘διπλωματικές απώλειες’; Σημάδια όπως αυτά βρέθηκαν σε περισσότερα από ένα κτίρια διπλωματικών αποστολών στο Κίεβο» έγραψε στο Twitter στο οποίο έχουν αναρτηθεί δυο σχετικές φωτογραφίες.

More “diplomatic casualties” to come? Markers like these found on more than one diplomatic mission’s building in Kyiv. pic.twitter.com/Axcqgr6ZX5

