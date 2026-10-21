Ουκρανία: Νέο ρωσικό σφυροκόπημα με τουλάχιστον 11 νεκρούς – 186 drones, πολυκατοικίες στις φλόγες και επιθέσεις σε νοσοκομεία και πανεπιστήμια

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Ανελέητο σφυροκόπημα δέχεται η Ουκρανία, με τις ρωσικές δυνάμεις να εξαπολύουν διαδοχικές επιθέσεις σε κατοικημένες περιοχές, ενεργειακές εγκαταστάσεις, νοσοκομεία και εκπαιδευτικά ιδρύματα από την Τρίτη (20/10) έως και την Τετάρτη (21/10). Τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, σύμφωνα με τον πρωινό απολογισμό και νεότερες επιβεβαιώσεις των ουκρανικών Αρχών, ενώ δεκάδες έχουν τραυματιστεί. Μόνο κατά τη διάρκεια της νύχτας, η Ρωσία εκτόξευσε 186 μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους Iskander-K, με τα πλήγματα να προκαλούν εκτεταμένες καταστροφές και διακοπές ηλεκτροδότησης. Στο Κίεβο, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν drone χτύπησε 24ώροφη πολυκατοικία, ενώ στην περιφέρεια του Χαρκόβου νεκροί είναι δύο ηλικιωμένοι, ηλικίας 81 και 83 ετών.

Σύμφωνα με το Kyiv Independent, ο συγκεντρωτικός απολογισμός που δημοσιεύθηκε το πρωί της Τετάρτης έκανε λόγο για τουλάχιστον εννέα νεκρούς και 45 τραυματίες σε ολόκληρη την Ουκρανία κατά το προηγούμενο 24ωρο.

Ωστόσο, μεταγενέστερες ανακοινώσεις επιβεβαίωσαν δύο ακόμη θανάτους, έναν στην περιοχή της Μπούτσα, κοντά στο Κίεβο, και έναν στο Τσερνίχιβ, όπου ρωσικό drone πραγματοποίησε δεύτερο πλήγμα εναντίον επιχείρησης.

Οι απολογισμοί παραμένουν προσωρινοί, καθώς οι επιθέσεις συνεχίστηκαν και κατά τη διάρκεια της ημέρας, ενώ οι τοπικές Αρχές επικαιροποιούν διαρκώς τα στοιχεία για τα θύματα.

Κίεβο: Δύο νεκροί σε 24ώροφη πολυκατοικία – Φωτιά στον 19ο όροφο

Σκηνές καταστροφής εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα της Τετάρτης στο Κίεβο, όταν ρωσικά drones επιτέθηκαν εκ νέου στην ουκρανική πρωτεύουσα.

Στην περιοχή Σβιατοσίνσκι, ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος χτύπησε 24ώροφο κτίριο κατοικιών, προκαλώντας πυρκαγιά σε διαμέρισμα του 19ου ορόφου.

Οι φλόγες εξαπλώθηκαν σε έκταση περίπου 70 τετραγωνικών μέτρων, ενώ τμήμα του διαμερίσματος καταστράφηκε.

Οι διασώστες εντόπισαν δύο νεκρούς κάτω από τα συντρίμμια, σύμφωνα με την Κρατική Υπηρεσία Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Ουκρανίας.

Δύο ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Ανάμεσά τους βρίσκεται ένας 46χρονος άνδρας, ο οποίος περνούσε έξω από την πολυκατοικία τη στιγμή της επίθεσης. Αστυνομικοί τού παρείχαν τις πρώτες βοήθειες προτού διακομιστεί για νοσηλεία.

Ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, επιβεβαίωσε τον θάνατο των δύο ανθρώπων, ενώ συνεργεία διάσωσης και πυροσβέστες εργάστηκαν στο σημείο για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς.

Στην περιοχή Ντεσνιάνσκι, σταθμευμένα αυτοκίνητα τυλίχθηκαν στις φλόγες μετά την πτώση drone, ενώ στην περιοχή Σολομιάνσκι χτυπήθηκε εγκατάσταση μεταφορικών υποδομών, προκαλώντας νέα πυρκαγιά.

Είχε προηγηθεί ημέρα τρόμου με 21 τραυματίες και πλήγμα σε καρδιολογικό νοσοκομείο

Οι επιθέσεις της Τετάρτης ακολούθησαν ένα ιδιαίτερα δύσκολο 24ωρο για την ουκρανική πρωτεύουσα.

Την Τρίτη 20 Οκτωβρίου, οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν επανειλημμένες επιδρομές με drones εναντίον διαφορετικών περιοχών του Κιέβου.

Σύμφωνα με τον τελικό απολογισμό που ανακοίνωσε αργά το βράδυ ο Βιτάλι Κλίτσκο, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 21 τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια των επιθέσεων στην πόλη.

Ιδιαίτερα σοβαρό ήταν το πλήγμα στο Ινστιτούτο Καρδιολογίας Στραζέσκο της Εθνικής Ακαδημίας Ιατρικών Επιστημών.

Ρωσικό drone έπληξε χειρουργική αίθουσα του νοσοκομείου, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές, ενώ ένας ασθενής τραυματίστηκε ελαφρά.

Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρωθυπουργό Σερχίι Κορέτσκι, το συγκεκριμένο ιατρικό ίδρυμα είχε χτυπηθεί και κατά τη διάρκεια ρωσικής επίθεσης τον προηγούμενο χρόνο.

Ζημιές υπέστη και το Συμβουλευτικό και Διαγνωστικό Κέντρο του Δημοτικού Κλινικού Νοσοκομείου αρ. 6, το οποίο αναγκάστηκε να αναστείλει προσωρινά τη λειτουργία του.

Παράλληλα, χτυπήθηκαν αποθήκες, εγκαταστάσεις στάθμευσης οχημάτων και ενεργειακές υποδομές, ενώ πυρκαγιές ξέσπασαν σε διάφορα σημεία της πρωτεύουσας.

❗️UAV struck a multi-story building in Kyiv: a fire is raging at the scene https://t.co/h5eDLueqij — EMPR.media (@EuromaidanPR) October 21, 2026

Τρεις νεκροί στον αυτοκινητόδρομο Κιέβου – Οδησσού, ακόμη ένας στην Μπούτσα

Αιματηρό πλήγμα καταγράφηκε και στην ευρύτερη περιφέρεια του Κιέβου. Την Τρίτη, ρωσικό drone χτύπησε οχήματα κοντά στον αυτοκινητόδρομο που συνδέει το Κίεβο με την Οδησσό, στην περιοχή Τσαμπάνι.

Σύμφωνα με την περιφερειακή εισαγγελία, τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και τέσσερις τραυματίστηκαν, ενώ αυτοκίνητα τυλίχθηκαν στις φλόγες.

Η επίθεση σημειώθηκε κοντά σε εμπορικό κέντρο, με τις Αρχές να περιορίζουν προσωρινά την κυκλοφορία στον οδικό άξονα.

Στο μεταξύ, την Τετάρτη επιβεβαιώθηκε ακόμη ένας θάνατος στην περιοχή της Μπούτσα.

Ο επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης ανακοίνωσε ότι άνδρας σκοτώθηκε από επίθεση drone, ενώ ακόμη ένα άτομο τραυματίστηκε και διακομίστηκε στο νοσοκομείο.

Το πλήγμα προκάλεσε πυρκαγιές σε παραγωγική εγκατάσταση και σε κτίριο φοιτητικής στέγασης.

Χάρκοβο: Νεκροί δύο ηλικιωμένοι – Ανάμεσα στους τραυματίες βρέφος δύο μηνών

Στην περιφέρεια του Χαρκόβου, δύο ηλικιωμένοι έχασαν τη ζωή τους όταν ρωσικά drones επιτέθηκαν στο χωριό Κορότιτς κατά τη διάρκεια της νύχτας. Πρόκειται για μία γυναίκα 81 ετών και έναν άνδρα 83 ετών.

Σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Όλεχ Σινιεχούμποφ, ακόμη 11 άνθρωποι παρουσίασαν οξεία αντίδραση στρες εξαιτίας της επίθεσης, ανάμεσά τους δύο παιδιά.

Το ένα είναι αγοράκι ηλικίας μόλις δύο μηνών και το άλλο κορίτσι οκτώ ετών. Όλοι έλαβαν την απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

Από την επίθεση υπέστησαν ζημιές 13 κατοικίες και ένα αυτοκίνητο, ενώ ένα βοηθητικό κτίσμα καταστράφηκε από πυρκαγιά.

Οι νέοι βομβαρδισμοί σημειώθηκαν λίγες ώρες μετά από πυραυλικό πλήγμα σε κατοικημένη περιοχή της πόλης του Χαρκόβου, την Τρίτη, από το οποίο τραυματίστηκαν εννέα άνθρωποι.

Κραματόρσκ: Τέσσερις νεκροί, ανάμεσά τους τρεις εργαζόμενοι που προετοίμαζαν τη θέρμανση

Ιδιαίτερα αιματηρές ήταν οι ρωσικές επιθέσεις στην περιφέρεια του Ντονέτσκ. Στην πόλη Κραματόρσκ, τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και έξι τραυματίστηκαν την Τρίτη 20 Οκτωβρίου.

Ανάμεσα στους νεκρούς βρίσκονται τρεις εργαζόμενοι σε μονάδα παραγωγής θερμότητας, οι οποίοι εκτελούσαν εργασίες ελέγχου του δικτύου ενόψει της χειμερινής περιόδου.

Πρόκειται για τους Αντρίι Ντορός, Γιούρι Μπιριούκοφ και Βιτάλι Κόμπτσεφ, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε ο διευθυντής της δημοτικής εταιρείας θέρμανσης Kramatorskteploenerho.

«Τρεις από τους εργαζομένους μας σκοτώθηκαν ενώ φρόντιζαν να καλύπτονται οι βασικές ανάγκες των ανθρώπων, σε μια ενεργή εμπόλεμη ζώνη. Πρόκειται για μια τρομερή απώλεια», δήλωσε.

Σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Βαντίμ Φιλάσκιν, η πόλη δέχθηκε τρεις επιθέσεις μέσα στην ημέρα.

Οι τρεις εργαζόμενοι σκοτώθηκαν σε ένα από τα πλήγματα, ενώ τέταρτο άτομο έχασε τη ζωή του από επίθεση με drone τύπου FPV.

Ζημιές προκλήθηκαν σε 15 πολυκατοικίες, δύο εκπαιδευτικά ιδρύματα, κτίρια υπηρεσιών και οχήματα. Συνολικά, στην περιφέρεια του Ντονέτσκ, ο πρωινός απολογισμός των Αρχών έκανε λόγο για τέσσερις νεκρούς και οκτώ τραυματίες.

Τσερνίχιβ: Ένας νεκρός από δεύτερο χτύπημα drone σε επιχείρηση

Ένας ακόμη άνθρωπος σκοτώθηκε την Τετάρτη στο Τσερνίχιβ, στη βόρεια Ουκρανία, όταν ρωσικό drone πραγματοποίησε δεύτερη επίθεση σε επιχειρηματική εγκατάσταση.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πόλης, Ντμίτρο Μπριζίνσκι, είχε προηγηθεί αρχικό πλήγμα στο οποίο τραυματίστηκε ένα άτομο. Ακολούθησε νέα επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος.

«Δυστυχώς, ως αποτέλεσμα επαναλαμβανόμενου πλήγματος εχθρικού drone, ένας άνθρωπος που βρισκόταν κοντά στο σημείο της έκρηξης σκοτώθηκε», ανακοίνωσε ο αξιωματούχος.

Τα επαναλαμβανόμενα πλήγματα στην ίδια τοποθεσία προκαλούν ιδιαίτερη ανησυχία, καθώς αυξάνουν τον κίνδυνο για όσους βρίσκονται στο σημείο μετά την αρχική επίθεση.

Ρίβνε: Τέσσερις τραυματίες από ρωσικά πλήγματα σε υπεραγορά – Μεγάλη πυρκαγιά

Στην περιφέρεια του Ρίβνε, στη δυτική Ουκρανία, τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν από διαδοχικά ρωσικά πλήγματα σε μεγάλη υπεραγορά στην πόλη Ντούμπνο, την Τρίτη (20/10).

Σύμφωνα με την Κρατική Υπηρεσία Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Ουκρανίας, οι ρωσικές δυνάμεις επιτέθηκαν επανειλημμένα στις εγκαταστάσεις, προκαλώντας εκτεταμένη πυρκαγιά.

Από την επίθεση τραυματίστηκαν τέσσερις άνθρωποι, εκ των οποίων οι τρεις χρειάστηκε να μεταφερθούν στο νοσοκομείο.

Η επιχείρηση κατάσβεσης πραγματοποιήθηκε υπό ιδιαίτερα επικίνδυνες συνθήκες, καθώς υπήρχε διαρκής απειλή νέων ρωσικών πληγμάτων. Οι πυροσβέστες αναγκάστηκαν επανειλημμένα να απομακρυνθούν σε ασφαλή σημεία.

Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 46 διασώστες και 13 πυροσβεστικά και ειδικά οχήματα, ενώ η φωτιά τέθηκε τελικά υπό έλεγχο και κατασβέστηκε.

Ουμάν και Κρεμεντσούκ: Χτυπήματα σε πανεπιστήμια και εμπορικό κέντρο

Στο στόχαστρο των ρωσικών δυνάμεων βρέθηκαν επίσης εκπαιδευτικά ιδρύματα και εμπορικές εγκαταστάσεις.

Στην πόλη Ουμάν της περιφέρειας Τσερκάσι, drones έπληξαν κατά τη διάρκεια της νύχτας μεγάλο κατάστημα ειδών οικοδομής και οικιακού εξοπλισμού της αλυσίδας Epicentr, προκαλώντας πυρκαγιά.

Ακολούθησαν νέα πλήγματα το πρωί της Τετάρτης. Ένα drone έπεσε στις εγκαταστάσεις του Εθνικού Πανεπιστημίου της Ουμάν, προκαλώντας ζημιές σε παράθυρα φοιτητικής εστίας και γειτονικής κατοικίας. Περίπου μία ώρα αργότερα, άλλο drone χτύπησε σπίτι, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί μια γυναίκα.

Ο συνολικός αριθμός των τραυματιών στην Ουμάν αυξήθηκε σε πέντε, εκ των οποίων οι δύο νοσηλεύονται, σύμφωνα με την Κρατική Υπηρεσία Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών.

Στο Κρεμεντσούκ, στην περιφέρεια Πολτάβα, ρωσικό drone χτύπησε κτίριο του Εθνικού Πανεπιστημίου Μιχαΐλο Οστροχράντσκι.

Από την επίθεση τραυματίστηκαν τρεις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένας 16χρονος. Ο ανήλικος διακομίστηκε στο νοσοκομείο με ελαφρά κρανιοεγκεφαλική κάκωση και διάσειση.

Πυρκαγιά ξέσπασε στον τέταρτο όροφο του πανεπιστημιακού κτιρίου, ενώ στην πόλη Πολτάβα καταγράφηκαν επίσης φωτιές σε κτίριο γραφείων και αποθήκη.

Χερσώνα, Ζαπορίζια και Σούμι: Νεκροί και τραυματίες από τις επιθέσεις

Οι ρωσικές επιδρομές συνεχίστηκαν και σε άλλες περιφέρειες της Ουκρανίας.

Στη Χερσώνα και την ευρύτερη περιοχή της, 13 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους τρία παιδιά, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Ολεξάντρ Προκούντιν.

Στην περιφέρεια της Ζαπορίζια, οι επιθέσεις προκάλεσαν τον θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό έξι ακόμη, όπως ανακοίνωσε ο επικεφαλής της τοπικής στρατιωτικής διοίκησης, Ιβάν Φεντόροφ.

Στην περιφέρεια Σούμι τραυματίστηκαν δύο άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένα εννιάχρονο κορίτσι.

Στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ αναφέρθηκε ένας τραυματίας, ενώ την Τετάρτη καταγράφηκε νέο πλήγμα σε κρίσιμη υποδομή της πόλης Ντνίπρο, προκαλώντας διακοπές ρεύματος.

Es ist einfach alles nur zum 🤮

❗️In Odessa wurde ein Treffer eines “Shahed”-Drohnen auf ein Wohngebäude verzeichnet.

Die Drohne flog in geringer Höhe. Vor dem Angriff wurde keine Luftalarmmeldung ausgelöst.

https://t.co/hKDrSiQj26 https://t.co/yeQmNjOXHa — Konstanze Hoffmann (@KonstanzeHoffm1) October 20, 2026

Στο στόχαστρο η ενέργεια – Διακοπές ρεύματος στο Κίεβο και οκτώ περιφέρειες

Παράλληλα με τις επιθέσεις σε κατοικημένες περιοχές, η Ρωσία συνέχισε τα πλήγματα εναντίον του ουκρανικού ενεργειακού συστήματος.

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό Σερχίι Κορέτσκι, ενεργειακές εγκαταστάσεις δέχθηκαν επιθέσεις στις περιφέρειες Κιέβου, Βολίν, Οδησσού και Μικολάιβ.

Επιπλέον, χτυπήθηκαν επιχειρήσεις στην περιφέρεια Λβιβ, στο Ζιτόμιρ και σε άλλες περιοχές της χώρας.

Το ουκρανικό υπουργείο Ενέργειας ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι οι νέες επιθέσεις προκάλεσαν διακοπές ηλεκτροδότησης στο Κίεβο και σε οκτώ περιφέρειες.

Στην περιοχή Λουτσκ της περιφέρειας Βολίν, περισσότεροι από 5.000 καταναλωτές έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα μετά τα πλήγματα σε κρίσιμες εγκαταστάσεις.

Εργασίες αποκατάστασης συνεχίζονται και στις περιφέρειες Τερνόπιλ και Χμελνίτσκι, οι οποίες είχαν πληγεί από προηγούμενες επιθέσεις.

Στην ουκρανική πρωτεύουσα εφαρμόστηκαν έκτακτες διακοπές ηλεκτροδότησης στην περιοχή Σβιατοσίνσκι, ενώ συνεργεία εργάστηκαν για την επαναφορά της παροχής.

Η Ρωσία εκτόξευσε 186 drones – Καταγράφηκαν πλήγματα σε 27 τοποθεσίες

Η έκταση της νυχτερινής επίθεσης αποτυπώνεται και στα στοιχεία της ουκρανικής Πολεμικής Αεροπορίας.

Από τις 18:00 της Τρίτης 20 Οκτωβρίου, οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν επιθέσεις χρησιμοποιώντας πυραύλους cruise Iskander-K και 186 μη επανδρωμένα αεροσκάφη, μεταξύ των οποίων Shahed, S8000 Banderol/Dan-T, Gerbera και drones-δολώματα τύπου Parodiya. Από τα drones της επίθεσης, τα 88 ήταν αεριωθούμενα.

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα στις 08:30 το πρωί της Τετάρτης, η ουκρανική αεράμυνα είχε καταρρίψει ή εξουδετερώσει 150 drones, μεταξύ των οποίων 63 αεριωθούμενα.

Την ώρα της ανακοίνωσης, δέκα μη επανδρωμένα αεροσκάφη εξακολουθούσαν να βρίσκονται στον ουκρανικό εναέριο χώρο.

Πλήγματα καταγράφηκαν σε 27 τοποθεσίες, ενώ συντρίμμια καταρριφθέντων στόχων έπεσαν σε άλλες 13.

Στην αντιμετώπιση των επιθέσεων συμμετείχαν αεροσκάφη, αντιαεροπορικά συστήματα, μονάδες ηλεκτρονικού πολέμου και κινητές ομάδες πυρός.

Attacks over the past 24 hours and overnight have killed at least five people and injured dozens of civilians. In Kyiv, two people were killed. Another two were killed in the Kharkiv region, where 24 people were injured, including two children. The Zaporizhzhia region came under 795 strikes across 59 settlements, leaving one person dead and six injured. In the Kherson region, 13 people were injured, including three children, while one person was injured in the Dnipropetrovsk region. Strikes on hypermarkets in Uman and the Rivne region caused fires and left five people injured. Three people were injured in the Poltava region and two in the Lviv region. Residential buildings, a university, enterprises and energy facilities were damaged. In the Odesa region, strikes hit energy and industrial infrastructure, while in Chernihiv, transport infrastructure and an enterprise came under attack.

#StopRussianAggression — Гюндуз Мамедов/Gyunduz Mamedov (@MamedovGyunduz) October 21, 2026

Συνεχίζονται οι βομβαρδισμοί παρά τις διπλωματικές προσπάθειες

Το νέο κύμα επιθέσεων σημειώθηκε ενώ βρίσκονταν σε εξέλιξη οι διπλωματικές προσπάθειες των Ηνωμένων Πολιτειών για την επανέναρξη ειρηνευτικών συνομιλιών.

Την Τετάρτη, ο ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, συναντήθηκε με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αγία Πετρούπολη, μεταφέροντας νέες αμερικανικές προτάσεις για τον τερματισμό του πολέμου.

Την ίδια ώρα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει προειδοποιήσει για τις επιπτώσεις των καθυστερήσεων στη στρατιωτική υποστήριξη της χώρας του και έχει ζητήσει την ενίσχυση της ουκρανικής αεράμυνας.

Οι επαναλαμβανόμενες επιθέσεις στις ενεργειακές εγκαταστάσεις προκαλούν επιπλέον ανησυχία ενόψει του χειμώνα, καθώς η Ουκρανία προσπαθεί να αποκαταστήσει τις ζημιές στο ηλεκτρικό της δίκτυο και να διασφαλίσει την παροχή θέρμανσης στους κατοίκους.

Από τους ηλικιωμένους που σκοτώθηκαν στο Κορότιτς και τους εργαζομένους θέρμανσης στο Κραματόρσκ μέχρι τους ενοίκους της πολυκατοικίας στο Κίεβο και τους τραυματίες στα πανεπιστήμια, τα πλήγματα της 20ής και 21ης Οκτωβρίου αφήνουν πίσω τους νέες ανθρώπινες απώλειες και εκτεταμένες καταστροφές, την ώρα που δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία για τον τερματισμό των εχθροπραξιών.