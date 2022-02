Ουκρανία: Γεωργιανοί ναυτικοί αρνούνται την προμήθεια καυσίμων σε ρωσικό πλοίο – «Άντε γ@@@@ου»

Γεωργιανοί ναυτικοί αρνήθηκαν να ανεφοδιάσουν με καύσιμα ρωσικό πλοίο και μάλιστα είπαν «άντε γ@@@@ου», επαναλαμβάνοντας τα λόγια των Ουκρανών στρατιωτών στο Φιδονήσι.

Σε βίντεο που έχει αναρτηθεί στα social media, φαίνεται Γεωργιανός αναπληρωτής καπετάνιος να λέει σε ρωσικό πλοίο που ζητούσε ανεφοδιασμό:

«Αρνούμαστε να προμηθεύσουμε το πλοίο σας. Ρωσικό πλοίο, άντε γ@@@ου!», λέει ο αναπληρωτής καπετάνιος.

It seems that Russia is not so popular these days!

