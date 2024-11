Ουκρανία: Επτά τραυματίες από πλήγμα ρωσικού πυραύλου – Πληροφορίες για εγκλωβισμένους σε χαλάσματα

Ρωσικός πύραυλος έπληξε την Δευτέρα (11/11) κτίριο διαμερισμάτων στο Κρίβι Ριχ στην κεντρική Ουκρανία, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον επτά άνθρωποι, ενώ πολλοί περισσότεροι είναι εγκλωβισμένοι στα χαλάσματα, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Ένα 10χρονο κορίτσι και ένα 11χρονο αγόρι ήταν μεταξύ των τραυματιών, δήλωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης Σέρχιι Λίσακ μέσω Telegram.

Από την επίθεση προκλήθηκαν ζημιές σε διαμερίσματα από τον πρώτο έως τον πέμπτο όροφο, πρόσθεσε ο ίδιος.

Σε εικόνες που δημοσιοποίησαν αξιωματούχοι, φαίνεται η κατεστραμμένη οροφή του κτιρίου και όροφοι που είχαν καταρρεύσει να έχουν καλυφθεί με καπνό. Αυτοκίνητα που ήταν σταθμευμένα έξω από το κτίριο είχαν καλυφθεί από τα χαλάσματα.

Kryvyi Rih. An ordinary five-story apartment building hit by Russian terrorists with a missile. The first to fifth floors of one of the stairwells were destroyed. So far, seven people have been reported injured, including two children. Emergency rescue operations are underway,… pic.twitter.com/usuWFCrehZ

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 11, 2024