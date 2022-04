Ουκρανία: Εκπνοή του τελεσίγραφου της Μόσχας για την Μαριούπολη – Η πρόταση για “ειρηνευτικό σχέδιο”

Το τελεσίγραφο της Ρωσίας στους Ουκρανούς μαχητές να παραδώσουν την πολιορκημένη Μαριούπολη εξέπνευσε. Τουλάχιστον 7,1 εκατομμύρια άνθρωποι εκτοπίζονται εντός της Ουκρανίας. Η ρωσική πλευρά υπέβαλε ένα έγγραφο με ειρηνευτικό σχέδιο «με ξεκάθαρη γλώσσα» και περιμένει απάντηση.

NEW: Russia has submitted a draft peace document to Ukraine a “with clear language” and is waiting for a response, “the ball is on the side of Kyiv”, Peskov said.

Σε δήλωση που εκδόθηκε νωρίς σήμερα το πρωί, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας είπε ότι οι δυνάμεις του άνοιξαν έναν ανθρωπιστικό διάδρομο από το εργοστάσιο Azovstal «για την αποχώρηση Ουκρανών στρατιωτών και μαχητών εθνικιστικών σχηματισμών» για «εθελούσια κατάθεση των όπλων» καθώς και για την εκκένωση αμάχων.

55th day of war. 🇷🇺 continues to shell Azovstal with powerful anti-bunker bombs. The world watches the murder of children online and remains silent. Religious & world leaders can stop it by organizing humanitarian corridors. Otherwise, the blood will be on their hands, too. pic.twitter.com/b9UaGR6VSB

